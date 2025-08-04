Sabiha Gökçen, yolcu ve uçuş trafiğinde 8 rekor birden kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, dün toplam uçuş ve yolcu sayısı başta olmak üzere birçok alanda 8 rekora birden imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havalimanının en yoğun gününde toplam 158 bin 678 misafire hizmet verildi.

Toplam yolcu ve uçuş sayısıyla birlikte dış hat gelen ve giden yolcu, gelen ve giden uçuş sayısı, dış hat toplam uçuş ve yolcu sayısında da rekor kırıldı.

Dün yurt dışı uçuş verilerinde en son 27 Temmuz'da ulaşılan rekorlar yenilendi. Buna göre dış hatlar gelen yolcu sayısı 44 bin 446'dan 45 bin 715'e, uçuş sayısı da 237'den 244'e yükseldi.

Dış hatlar giden yolcu sayısı ise 43 bin 499'dan 45 bine çıktı. Böylece 27 Temmuz'da 87 bin 945 olan dış hatlardaki toplam günlük yolcu sayısı 90 bin 715'e ulaştı. Dış hatlar toplam uçuş sayısı da 475'ten 493'e yükseldi. Toplam uçuş sayısı ise 840 olarak kayıtlara geçti.