Sabiha Gökçen’de en düşük ücret 7 bin TL’ye çıkarıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) çalışanları, 2022 yılının son 6 ayında, ortalamada yüzde 47 oranında maaş iyileştirmesi alacak.

Şirket çalışanları ile bir araya gelen IGS CEO’su Berk Albayrak, 2022 yılı ilk 5 aylık enflasyon oranını dikkate alarak maksimumda yüzde 52, ortalamada ise yüzde 47 oranında ücretlerde düzenleme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Albayrak, “Ocak 2022 döneminde yapılan ortalama yüzde 63 zam ile toplam yıllık kümüle artış yüzdemiz ise ortalamada yüzde 140 oranında gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Berk Albayrak, müdür yardımcısı ve altı unvanlar için 1'er maaş ikramiye ödemesi yapılacağını belirtti. Söz konusu maaş iyileştirmesiyle ile ISG’de en düşük ücret Haziran 2022 itibarıyla 7 bin TL net olarak belirlenmiş oldu.