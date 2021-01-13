Sabiha Gökçen'den e-ticaret uygulaması

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Shop@Saw adı verilen e-ticaret projesiyle yolcular ister havalimanı yolunda ister içinde olsun mağazalardan alışveriş yapabilecek.

Malaysia Airports Holdings Berhad’ın (MAHB) yüzde 100 hissesine sahip olduğu, İstanbul’un gelişen şehir havalimanı İSG, 2014 yılından beri arka arkaya hayata geçirdiği dijital dönüşüm projeleri ile terminal içinde yolcularına zaman kazandırmak için adımlar atmıştı.

2021 yılında da bu yönde adım atmak isteyen İSG, terminal içinde alışveriş yapmak isteyen misafirlerine uçuş öncesi zaman kazandırmak için shop@saw adı verilen yeni bir proje geliştirdi.

Teslim mağaza noktalarından

Buna göre Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan seyahat edecek olan misafirler, ister terminale gelmek için yolda olsunlar ya da isterlerse terminal içinde bulunsunlar, shop@saw web sitesi üzerinden istedikleri ürünün siparişini vererek, on-line alışverişin keyfini yaşayacaklar.

Shop@saw web sitesi içerisinde gıdadan hediyelik eşyalara kadar onlarca ürüne ulaşmak mümkün. Satın alınan siparişlerin teslimi ilgili markanın terminal içindeki mağaza noktalarından yapılacak.

Öte yandan projenin lansmanı sebebiyle web sitesinden 75 TL ve üzerinde alışveriş yapan herkes havalimanı otoparkında ödeyecekleri ücret için % 50 oranında bir indirim kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca yine lansman çerçevesinde 75 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes, kapalı otopark içerisinde bulunan araç yıkama alanında araçlarını 40 TL yerine 29 TL’ye temizletme şansı kazanacak. Her 2 kampanya da 14 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.

"Dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım"

Yeni proje hakkında değerlendirmede bulunan Malaysia Airports Grup CEO'su Dato ’Mohd Shukrie Mohd Salleh şu bilgileri verdi: “Dünyanın en büyük beş havalimanı operatörü grubundan biri olarak elbette Sabiha Gökçen’in ve diğer tüm havalimanlarımızın geleceğe hazır olmasını istiyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sunacağımız e-ticaret platformu, grup olarak yolcu deneyimini iyileştirmek için teknolojiden ve dijital gelişmelerden yararlandığımız daha geniş ölçekli ‘Airports 4.0’ planımızın bir parçasını oluşturuyor. Tüketicilerin hızla değiştiği bir dönemin içinden geçerken çevik ve güncel kaldığımızdan emin olmalıyız. Bu nedenle, shop@saw e-ticaret platformumuzu devreye almak bizim için dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor.”



Salleh sözlerine şöyle devam etti: “Havacılık sektörü toparlanmaya devam ederken yeni platformumuz havalimanındaki mağazaların müşterilere ulaşmasını fiziksel mekanlarının ötesine taşımaları için bir fırsat da verecek. Yolculara kolay erişim olanağı sunarken ürünlerini uçuştan önce satın alma konusunda verimliliği de artırıyor, COVID-19 pandemisinden etkilenen işletmelerin toparlanmasına destek oluyoruz.”