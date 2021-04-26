Sabiha Gökçen'e vekaleten CEO atandı
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi CEO'luğuna vekaleten Berk Albayrak atandı.
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmesi CEO'luğuna Berk Albayrak vekaleten atandı.
Malaysia Airports, Ersel Göral'ın istifasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmesinin CEO'luğu görevine 27 Nisan'dan geçerli olmak üzere Teknik Hizmetler Direktörü Berk Albayrak'ın vekaleten atandığını duyurdu.
Berk Albayrak, CEO'luk görevini Teknik Hizmetler Direktörlüğü görevi ile birlikte yürütecek.