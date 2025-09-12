“Sabit altyapıya adil erişim sağlanmalı”

Hayati ARIGAN

2006’dan bu yana Türkiye’de 400 milyar TL yatırım yaptıklarını belirten Aksoy, bunun önemli bir bölümünün mobil altyapıya yönlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 30 bin baz istasyonu ile nüfusun %99,81’ini kapsadıklarını ifade eden Aksoy, 5G’nin üretim, eğitim, sağlık ve lojistik gibi alanlarda da verimliliği artıracağını vurguladı.

Özellikle 700 MHz bandının adil şekilde dağıtılmasının ve mobil lisansların 2029 sonrası dönemi de kapsayacak şekilde düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. 5G’nin başarılı şekilde uygulanabilmesi için yalnızca mobil operatörlerin değil, fiber altyapı yatırımlarının ve 5G uyumlu cihaz ekosisteminin de kritik rol oynadığını söyleyen Aksoy, taksit sınırlamasının kaldırılması halinde kullanıcıların 5G uyumlu cihazlara erişiminin kolaylaşacağını belirtti.

Rekabet ve yapısal sorunlar

Aksoy, sabit altyapıya adil erişimin sağlanması gerektiğini, aksi halde fiber yatırımlarının sektörde rekabet avantajına dönüşeceğini ifade etti. Türk Telekom’un altyapı imtiyazının 2050’ye kadar uzatılmasına da değinen Aksoy, yapısal dönüşüm fırsatlarının kaçırıldığını dile getirdi.

Vodafone Türkiye, bugüne kadar Sultanlar Ligi, Voleybol Milletler Ligi, İstanbul Havalimanı, stadyumlar ve TBMM gibi lokasyonlarda 5G testlerini hayata geçirdi.