Sabri Ülker Vakfı, sürdürebilir beslenme için Avrupa’ya açılıyor

Sürdürebilir beslenme konusunda birçok projeye imza atan Avrupa Gıda Bilgi Konseyi EUFIC, tüm Avrupa ülkeleri genelinde hazırlanan sebze ve meyve üretim haritası için çalışmalara başladı.

Aralarında Türkiye’nin de yer alacağı ve Avrupa genelinde birçok ülkenin mevsimlik sebze ve meyve rezervlerinin paylaşıldığı projede, Türkiye’yi Sabri Ülker Vakfı temsil ediyor.

Toplum sağlığının geleceğine katkı sağlama, toplumun her kesimine beslenme, gıda, sağlıklı yaşam konularında güvenilir kaynaklardan elde edilmiş doğru ve güncel bilgiyi ulaştırmak için önemli projeler yürüten Sabri Ülker Vakfı, global ölçekli projede yer alacak Türkiye’ye ait verileri Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle hazırlıyor.

Sabri Ülker Vakfı’nın temsil ettiği ve Türkiye için bir ilk niteliği taşıyan projenin tüm iletişim çalışmaları vakıf tarafından yürütülecek.

Türkiye’de daha önce yapılmayan ve örnek bir nitelikteki sebze ve meyve haritasının dünya genelinde devam eden sürdürebilir beslenmeye büyük oranda katkı sağlaması bekleniyor.

Amaç, farkındalık yaratmak

EUFIC tarafından hazırlanan ve tüm Avrupa ülkelerini kapsayan sebze ve meyve haritası, sağlıklı ve sürdürebilir beslenme konusunda farkındalık yaratarak mevsimsel sebze ve meyve tüketimini desteklemeyi amaçlıyor.

Dengeli beslenmeyi teşvik ederek gıda sistemlerindeki çevresel etkiyi azaltmak da projenin amaçları arasında yer alıyor.

Özellikle pandemi sürecinde tüketicilerin yerel üreticilere olan talebinin artması ve insanların karantina sürecinde sebze ve meyve tüketimine olan eğilimindeki artışın gözlenmesiyle EUFIC tarafından hayata geçirilen proje, güvenilir ve etkileşimli bir mobil uygulama üzerinden insanların sürdürülebilir ve sağlıklı seçimler yapmasında destekleyici olacak.