Saç ekimi sektörüne yerli ve milli teknoloji dopingi geldi

Global çapta sağlık turistlerinin merkezi haline gelen Türkiye’deki saç ekimi kliniklerine dair uygulanmaya başlanan yeni yönetmeliğin ardından, sektörel ivme hızla artıyor. Saç ekimi sektöründe kalite standartlarını belirlerken hem merdiven altı girişimleri engelliyor hem de sektörün büyümesini destekleyecek yerli teknolojilerin geliştirilmesini teşvik ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde kapısını açan saç ekim kliniği Rebornia Hair’in Kurucusu Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Şahan, sektör dinamiklerini değerlendirirken, saç köklerinin ekim esnasındaki kaybını minimuma indiren teknolojilerini paylaştı.

“Ulusal başarımızın arkasında birçok etken var”

Dr. Ali Şahan, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olan saç ekimi sektöründe hizmet vermeye başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin bu alanda global çapta bir merkez haline gelmesiyle gururlanırken, bunun perde arkasında saç ekimi uygulamalarındaki kalitemiz olsa da birçok farklı tetikleyici unsur da bulunuyor. Yetkin doktorlarımız, deneyimli teknisyenlerimiz, modern kliniklerimiz ve teknolojik çözümlerimiz ulusal çapta elde ettiğimiz başarıda kritik paya sahip. Biz de bunların verdiği motivasyonla yeni ve yerli teknolojiler geliştiriyoruz. Böylece hastalarımızın daha verimli sonuç alabileceği uygulamalar sunarken, sektörümüze katkıda bulunuyoruz.”

“Sektördeki problemleri çözüyor ve eksikleri gideriyoruz”

Saç ekiminde çözülmesi gereken problemler olarak gördükleri durumlar için çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Dr. Ali Şahan, “Patentli Hiperbarik Oksijen kabımızla ekim esnasında saç köklerinin kaybını minimuma indirmeyi planlıyoruz. Cihaz, tamamen yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisler tarafından üretildi. Diğer yandan deney ekibimizle saç teli hücreleri ile ilgili bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Özellikle son dönemde bu alanda ciddi yatırımlar yapmaya başladık. Sonuçlanan çalışmalarımızı, saygın uluslararası dergilerde yayımlatmayı arzu ediyoruz. Tüm bunlarla hastalarımızın sonuçlarını ve deneyimlerini iyileştiren gelişmeleri benimseyerek saç restorasyonuna öncülük etmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.

“Regülasyonların sahada da uygulanması gerekiyor”

Rebornia Hair’in Kurucusu Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Şahan, sektöre dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektörümüze ciddi ölçüde yatırım yapılmaya devam edilirken, Ticaret Bakanlığı’nın teşvik paketleri de serüvenine henüz başlamış ya da başlayacak olan kliniklerin gelişimine katkıda bulunuyor. Yakın zamanda uygulamaya konan yönetmeliğin de ülkemizin bu alandaki prestijinin önüne taş koyan merdiven altı girişimlerin oluşumunu engelleyerek; bizler gibi yüksek kalite standartlarında hizmet veren kliniklerin önünü açacağına inanıyoruz. Öte yandan sektörümüzün ivmesini artırması için mevcut regülasyonların sahada uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece, uzun yıllar emek verdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımızla geliştirdiğimiz hizmetlerimizi de hastalarımızla daha elverişli pazar koşullarında sunabileceğiz” ifadelerini kullanarak uygulamaları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

“Kuzey Amerika ve Avrupa’ya açılacağız”

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Şahan, “Uzman doktorlardan oluşan ekibimizle müşteri memnuniyeti ve sağlığını göz önünde bulundurarak birinci sınıf hizmet veriyoruz. Tüm akreditasyonlara sahip modern yapılı tesisimizde, son bilimsel gelişmelerin ışığında sürekli gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Yoğun saç dökülmesi yaşayan ya da saçsız kalan hastalarımıza HIB-O, DHI (Direct Hair Implantation), FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) gibi tekniklerle kalıcı çözümler sunuyoruz. Saç ekimi cerrahi bir işlem olduğu ve doğrudan dış görünüşü etkilediği için, her bir hastamızla tüm süreci en ince ayrıntısına kadar görüşerek sürdürüyoruz. Kalite ve hasta memnuniyetinde yeni standartlar belirleyerek saç ekimi alanına yenilikçi bakış açıları getirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’daki sağlık turistlerini ağırlamak ve bu bölgelerde saç ekimi merkezleri açmayı hedefliyoruz. Orta vadede ise kliniğimizi referans bir merkez haline getirmek istiyoruz” dedi.