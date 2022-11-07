“Saç ve makyaj akademisiyle kadın çalışan sayısını artıracağız”

Market Watch’un yayımladığı verilere göre 2021’de 50 milyar dolar değerinde olan kuaför salonları pazarının 2027’ye kadar 54,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazarın yüzde 95’inin kadın kuaförlerinin, yüzde 5’ini ise erkek salonlarının oluşturduğunu söyleyen eğitmen ve saç stilisti Esra Selçukkaya, kadın çalışanların sayısını artırmak hedefiyle akademi kurduklarını açıkladı.

Evde saç bakımı daha kolay olduğu halde, yüz hatlarına uygun saç stilini kendi kendine oluşturmanın kişileri zorladığını belirten Selçukkaya, “Saç bakım ve güzelliğine dair dünya çapında gerçekleştirilen araştırmalara göre erkekler haftada 4 saat 18 dakikasını saçlarının bakımına ve güzelliğine ayırırken, bu süre kadınlarda 6,5 saate kadar çıkıyor. Kadınların saçlarına daha çok vakit ayırması, kadınları hedefleyen kuaför salonlarının sayısını artırıyor. Fakat kuaförlük mesleğinin zorlukları ve değişen trendleri, kadınları daha pratik işlere yönlendiriyor. Bu da sektördeki erkek istihdamını tetikleyerek kadın kuaförleri azınlıkta bırakıyor.” dedi.

“Kadınlar tırnak ve makyaja rağbet ediyor”

Kadınların kişisel bakım endüstrisinde son dönemde tırnak ve makyaja rağbet ettiğini kaydeden Selçukkaya, şunları söyledi: “Kuaförlükte kadın ustaların sayısının gün geçtikçe azalması, aslında gelecek dönemde kadın saç stilistlerinin istihdamında zorluk yaşanacağının ve bu işkolunda boşlukların oluşacağının habercisi. Halihazırda globalde tanınmış başarılı kuaförlerin çoğunun da erkek olduğunu düşündüğümüzde, zaten saç bakım ve stiline dair algının değişmesine, kadınların saç bakım ve güzelliğine dair beğenilerinin dikkate alınmamasına neden oluyor. Tam da bu yüzden yetenekli kadınların doğru bilgi ve deneyimlerle desteklenerek sektöre kazandırılması gerekiyor.

“Yeni yetenekleri sektöre kazandıracağız”

Sektöre yetenekli çalışanlar yetiştirirken önce sektörel bilgi eksikliğinin giderilmesi gerektiğinin düşünen Esra Selçukkaya, “Saç güzellik ve bakımındaki yoğun rekabet ortamında ayakta kalmanın ve alanının bilirkişisi olmanın yolu çok yönlü eğitim almaktan geçiyor. Ekibimle birlikte ‘saçlarınız sanatımızdır’ mottosuyla çıktığımız yolda bir süre önce kurduğumuz makyaj akademisini, saç akademisi ile genişletiyoruz. Bu sayede genç meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri için yeterli yetkinliğe sahip olmalarını sağlıyoruz. Özellikle de kadın adayları destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Saç yapılmadan önce yaşam stili analiz ediliyor

Saçın yanı sıra makyaj konusunda da uzmanlaştığını aktaran Selçukkaya, “23 yıllık kariyerimde edindiğim deneyimler ve elde ettiğim başarılardan hareketle imaj danışmanlığı ve eğitmenlik alanındaki faaliyetlerimi sürekli zenginleştiriyorum. Profesyonel saç sanatçılarıdan oluşan ekibimle birlikte, müşteri deneyimini önceliklendirerek hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin yaşam tarzını, kuaföre gitme sıklığını, gelecek dönemdeki planlarını analiz ederek onlar için en sağlıklı ve doğru uygulamaları sunuyoruz.” dedi.

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