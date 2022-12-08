SaDe için başvuru süreci tamamlandı

Mercedes-Benz Türk ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından hayata geçirilen SaDe (Sanatçı Destek Fonu) için başvuru süreci sanatçıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Dijital ve görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren ve üretimlerine Türkiye’de devam eden sanatçıların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunulmasının hedeflendiği SaDe için Türkiye’nin dört bir yanından toplam 140 sanatçı başvuruda bulundu. Başvuru sürecinde sanatçılar; özgeçmişleri ile portfolyolarını, sanatsal pratiklerini ve programa katılma amaçlarını anlatan metinlerin yanı sıra desteklenmesi amaçlanan projeleri hakkındaki ayrıntılı bilgileri İKSV’ye ulaştırdılar. Ankara, İzmir, Antalya, Manisa, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Giresun, Şırnak, Hatay ve Balıkesir gibi farklı şehirlerde üretimlerini sürdüren sanatçıların başvuru yaptığı SaDe’ye en yoğun ilgi İstanbul’dan geldi.

Programa kabul edilecek sanatçılar üç aşamada belirlenecek

SaDe’ye kabul edilecek sanatçılar; “başvuru koşullarını sağlama”, “ön eleme” ve “jürinin değerlendirmesi” olmak üzere üç aşamalı bir süreç sonunda belirlenecek. Başvurular; küratör Kevser Güler, sanat tarihçisi, araştırmacı ve bağımsız küratör Yekhan Pınarlıgil, sanatçı Hale Tenger, editör ve bağımsız küratör Nilüfer Şaşmazer, akademisyen, eğitim programcısı ve bağımsız küratör Işın Önol tarafından değerlendirilecek. Tasarı aşamasındaki projelerini gerçekleştirmek üzere programda yer almaya hak kazanan sanatçılar Ocak ayı sonunda açıklanacak.

1 yıl içinde toplam 5 sanatçıya destek verilecek

Dijital ve görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren ve üretimlerine Türkiye’de devam eden sanatçıların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunma hedefiyle yola çıkan SaDe’de, sanatsal pratiğinde yeni kırılımlar yaratmak üzere araştırma halindeki sanatçıların pratiklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak şekilde 1 yıl içinde toplam 5 sanatçıya destek verilecek. Her bir sanatçıya tasarı aşamasındaki projesini hayata geçirebilmesi için 5.000’er Euro katkı sağlanacak.

Programa katılmaya hak kazanan sanatçılar SaDe tarafından sağlanacak finansal desteğe ek olarak, proje üretim süreçlerinde kültür sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle bir araya getirilecek. Aynı zamanda sanatçılara yıl boyunca İKSV tarafından mentorluk desteği de verilecek. Diğer taraftan programa kabul edilen sanatçılar, SaDe’den aldıkları destekle hayata geçirecekleri üretimlerini sergileme, sanatseverler ve izleyicilerle buluşturma imkânına da sahip olacaklar.