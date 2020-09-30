"Sadece mermer ihraç etmiyoruz, ‘yaşam tarzı’ satıyoruz"

30 Eylül 2020

Dünyada Türk mermerinin algısının yükseltilmesi için satışın yanına ‘pazarlama’nın da eklenmesi gerektiğine dikkat çeken Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, bunun da ‘topyekun bir sektör hareketi’ olması gerektiği görüşünde. Temmer olarak 22 yıl önce çıktıkları yolda Türk mermerini dünya pazarlarında bu felsefeyle yaymaya çalıştıklarını anlatan Çetinkaya, mermeri sadece bir ürün olarak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı hizmeti olarak sunduklarını söyledi. Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar dolarlık ebatlı mermer ihracatında ABD’nin payının yaklaşık 300 milyon dolar olduğu bilgisini veren Çetinkaya şöyle konuştu; “ABD halihazırda dünyada yaklaşık 2 milyar dolarlık doğal taş ithalatı gerçekleştiriyor. Temmer, ABD’de sadece showroomu ile değil, satış ağı olan tedarikçilerle de çalışıyor. Bizi ileri taşıyacak olan olgu, katma değeri yüksek projeler. Atlanta’da ‘2020 Tasarım Evi’nin (2020 Designer Showhouse) resmi mermer tedarikçisi olarak nomine edildik. Proje bittikten sonra iki ay boyunca bölgenin tüm ileri gelen tasarımcıları tarafından geziliyor ve ardından açık artıma ile satışa çıkarılıyor. Şimdi önümüzdeki sene için de çalışıyoruz. Böyle projelerle sadece satış yapmakla kalmıyor, aynı zamanda da yaşam tarzı ihraç ediyoruz. Bunu başarırsak markalaşırız.”

“Pazar çeşitliliği olmazsa olmaz”

Salgının küresel tedarik zincirinde tek bir ülkeye bağlı kalınamayacağını dünyaya gösterdiğini vurgulayan Rüstem Çetinkaya, “Pazar çeşitliliği olmazsa olmaz. Bu anlamda Londra’daki showroomumuz da dünyanın önde gelen mimarlık firmaları ile entegre bir çalışma prensibine sahip. Öte yandan Rusya, Hindistan ve Çin’deki ofislerimiz de oldukça aktif çalışıyorlar. Güney Amerika’da Meksika, Arjantin, Panama ve Kolombiya yeni hedef pazarlarımız” dedi. Eskişehir, Bilecik ve Afyon’daki ocaklarda ve Afyon’daki ana fabrikada toplam 250 kişi istihdam ettiklerini belirten Çetinkaya, “Ocak işletmeciliğinde de ana hedefimiz katma değeri yüksek işler. Şirket olarak yatırım hızımızı sürdürülebilir kılmaya ve proje olarak adlandırdığımız taraflara odaklanmaya gayret ediyoruz” dedi.

“İhracatta açığı hemen kapatmak hayalcilik olur”

Mermer sektörünün 2019’u 4,3 milyar dolar ihracatta kapattığına dikkati çeken Çetinkaya, “Bu yılın ilk beş ayında salgın nedeniyle ciddi düşüşler oldu. Biz de şirket olarak bu düşüşten olumsuz etkilendik ancak ‘yeni normal’in başlangıç tarihi olan 1 Haziran itibariyle yeniden toparlanma sürecine girdik. Yıl sonunda bir önceki yılın rakamlarını yakalamamız zor. Açığı hemen kapatmamız hayalcilik olur” dedi.