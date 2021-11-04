SAF Nutrition 5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin büyüme hızı, yatırımcıların ilgisini artırdı. StartupCentrum’un hazırladığı Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre, bu yılın ilk yarısında girişimlere yapılan yatırımlar, 2020’nin aynı dönemine göre 7 kat artarak 704 milyon dolara yükseldi. Yatırımların 2022’de 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Girişimcilik ekosisteminin, teknolojinin yanı sıra yiyecek ve içecek gibi farklı sektörlerle gelişimini sürdürdüğünü belirten SAF Nutrition Kurucu Ortağı Tolga Tunçsav, “Yatırım turuna, 2 yıl önce 22 ürünle doğal ürünler pazarına giren yerli bir girişim olarak yazdığımız başarı hikayesiyle çıktık. Kasım başı itibarıyla Belis Üstünel Tacir, Şule Zorlu ve Yavuz Yürür’den toplam 350 bin dolarlık yatırım aldık. Buradan aldığımız güçle, Almanya’dan başlayarak yurt dışına açılacağız.” ifadelerini kullandı.

"Doğru iş fikri ve modeliyle başarı kaçınılmaz"

Girişimcilik ekosisteminde doğru iş fikri ile modelinin, yatırımlar ve yüksek büyüme hızıyla buluşmasının önemine dikkat çeken Tolga Tunçsav, “Henüz 2 yıllık bir marka olmamıza rağmen, kısa sürede gösterdiğimiz hızlı büyüme ve gelişim, yeni yatırımları beraberinde getirdi. Aldığımız bu bireysel yatırımlarla global marka olma yolundaki adımlarımızı hızlandıracağız. Organik yiyecek ve içecek pazarının 2022’de küresel bazda 327,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Biz de bu pazardaki payımızı artıracağız.” dedi.

"Pazar payımız artıyor"

SAF Nutrition’ın 2020 yılında Stevie Awards’tan Yiyecek-İçecek kategorisinde aldığı “Bronz Ödül” aracılığıyla başarısını ulusal ve uluslararası ölçekte tescillediğini hatırlatan Tolga Tunçsav, “Geliştirdiğimiz güvenilir ve inovatif ürünlerle kısa sürede tüketicilerle duygusal bir bağ oluşturduk. Bu sayede yurt içinde yüksek bir marka bilinirliği elde ettik. Yeni yatırımlarımızla global pazarda da kısa sürede bilinirlik kazanmayı hedefliyoruz.” diye sözlerine ekledi.

B2Press’in katkılarıyla...