SAF Nutrition Stevie Awards’tan ödülle döndü

18 Eylül 2020

Bu yıl 15.’si düzenlenen ve farklı kategorilerde yaklaşık 700 başvurunun değerlendirildiği 2020 Stevie Awards’ın (Uluslararası İşletme Ödülleri) kazananları belli oldu. Yerli girişim SAF Nutrition 1 yılda gösterdiği büyük gelişimle Stevie Awards’tan yiyecek-içecek kategorisinde “Bronz Ödül” almaya hak kazandı. En doğru besinlerin ve mucizelerin doğada olduğuna inanarak yola çıktıklarını belirten SAF Nutrition Kurucu Ortağı Tolga Tunçsav, “Kısa sürede gösterdiğimiz gelişim ve büyümeyle böylesine önemli bir organizasyondan ödül almak hem markamız adına hem de ülkemiz adına bizi gururlandırdı.” dedi.

"Doğal ürünler pazarındaki payımızı artırmak istiyoruz"

Dünyada havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyacın arttığını belirten Tolga Tunçsav, “Her sene daha fazla tüketici, alışverişlerinde doğal ürünleri önceliklendiriyor. Şu anda 100 milyar dolara ulaştığı belirtilen doğal ürünler pazarının 5 yıl içinde 150 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediliyor. Yerli bir girişim olarak doğal ürünler pazarındaki payımızı artırmak, tüketicilerle güvenilir ve inovatif ürünlerimizle buluşturmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Saf Nutrition olarak bir yılda 3 farklı kategori ve 22 ürünle pazara girdiklerini belirten Tolga Tunçsav, “Kuruluşumuzdan sadece bir yıl sonra, şirketimiz ulusal ve uluslararası bir marka bilinirliğine ulaştı. Satış hacmimiz her ay düzenli olarak artıyor. Tüketicilerin bu kadar kısa sürede SAF Nutrition’ı benimsemesi daha güçlü adımlarla büyüyeceğimizi gösteriyor.” şeklinde konuştu.

B2Press’in katkılarıyla…