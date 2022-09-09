Safi, Sançim’i almak için görüşüyor

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin en önemli çimento şirketlerinden Sançim Bilecik Çimento, yine el değiştiriyor. 2015 yılında Sönmez Holding’in Aşkale Çimento’ya sattığı Sançim Bilecik Çimento’yu bu kez Safi Holding almak istiyor. Anlaşma sağlanırsa Sançim’de yönetime Safi Holding kontrolüne geçecek.

Sabancı’ya ait Çimsa istemişti

Bilindiği üzere 2014’te vitrine çıkan Sançim için ilk devreye giren Sabancı Holding’e ait Çimsa’ydı. Çimsa, Sançim Bilecik Çimento'yu 220,7 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu. Ancak o dönem anlaşma yapılamamış ve masadan kalkan Sabancı Holding’in yerine Erzurumlu Aşkale Çimento oturmuş ve Sançim’i 221 milyon dolara satın almıştı.

Aradan geçen 7 yılın ardından Sançim’i şimdi de Safi Holding alacak. 2008 yılında temeli atılan Sançim, Güney Marmara, Kuzey Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri’nde faaliyet gösteriyor. Tesislerin içinde yer alan beton fabrikasında saatte 100 metreküplük beton üretimi gerçekleştiriliyor.

Madencilikle girdi, liman işletiyor

1965 yılında temelleri atılan Safi Holding, ilk atılımı madencilik ile yaptı. 1990 yılında yer altı madenciliği ve hafriyatçılık ile adını duyuran Safi Holding, armatörlük, liman işletmeciliği, deniz hizmetleri, şeker fabrikası ile faaliyet gösteriyor. Holdingin bünyesinde Espadon Turizm ve Yapı, Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği, Çorum Şeker Fabrikası gibi firmalar bulunuyor.