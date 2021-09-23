Safir Berry AŞ. blueberry meyvesinin hasadını 8 aya çıkaracak

Zehra ORUÇ

BURSA - Ülke genelinde yaklaşık 4 bin 500 dekarlık alana ekili olup, bugün ihracatın yanı sıra yurt içinde de nihai tüketici tarafından yoğun talep gören blueberry meyvesine Bursa’da da yatırımlar devam ediyor. Yaklaşık 14 ay önce kurulan Safir Berry AŞ. hem meyve hem de fidan üretimi ile sektörde yerini aldı. Bugün, Bursa, Antalya ve Salihli’de üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Safir Berry A.Ş Üretim ve Satış Müdürü Cihan Tozlu, “Bursa’da 17 dekarlık alanda yıllık 800 bin adetlik kurulu kapasitemiz olup, 2021 yılı içinde 500 bin adet üretim gerçekleştirdik. Antalya’da 64 dekarda erkenci, mevsim ve geçci türlerini üretiyoruz. Antalya’da ayrıca 2 dönümlük seramız da bulunuyor. Buradaki erkenci üretimimiz ile özellikle İspanya ile rekabet ediyoruz” dedi. Erkenci türüne yoğunlaşarak ilk hasadı şubatta başlatıp, temmuz ayına kadar devam ettirmeyi hedeflediklerini açıklayan Tozlu, “Üretimi 7 ila 8 aya çıkararak blueberryde Avrupa’da fark atacağız. Türkiye olarak dünyanın en erken hasadını yapmak istiyoruz” dedi. Öte yandan üretimlerini doku kültürü ile gerçekleştirdiklerinden de bahseden Cihan Tozlu, bu sayede ürünlerini hastalıktan ve virüsten ari yetiştirdiklerini ve bahçede yüksek performans elde ettiklerini bildirdi. Tozlu, orta vadede kapasite artırımına giderek, ihracatın da kapılarını aralamak istediklerini kaydetti. Cihan Tozlu, firma olarak blueberry meyvesinin yanı sıra böğürtlen ve ahududu meyvelerini de ürün portföylerine katmak üzerine çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ziraat Bankası ile Maviyemiş Bahçeleri Sulama Projesi’ne imza koydu

Entegre yatırım modeli ile fidan üretimi gerçekleştirdiklerinin de bilgisini veren Cihan Tozlu, “Kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılabilmesi, su tasarrufu ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesine yönelik çalışmalara önem veriyoruz. Bu kapsamında Ziraat Bankası ile imzaladığımız protokol çerçevesinde uygulanacak Maviyemiş Bahçeleri Sulama Projesi ile çiftçilerimizin üretim süreçlerindeki sulama sorunlarını gidermeyi ve üretimde kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra tarımda su israfının önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Öte yandan Bursa/Nilüfer, Manisa/Salihli ve Antalya/Serik olmak üzere üç farklı iklim bölgesinde maviyemiz (blueberry) üretim plantasyonları oluşturduk. Her bölgeye uyumlu farklı maviyemiş fidanları ile üretim organize ettik ve ülkemizde maviyemiş üretimini arttırmayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı meyve ıslahçılarıyla işbirliği yaparak gelişen yeni çeşitleri keşfetmeyi, global, patentli ve yeni çeşitlerle “yeni tescil maviyemiş lisansların” tescil işlemlerini yapmayı, yatırımcı ve üreticilerle yeni gelişmiş maviyemiş fidanları üretip, sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.