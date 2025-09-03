Safir Tuz, Kırıkkale’de ilaç sektörüne tuz üretecek
Kırıkkale’de Aktif Farmasötik Tuz Üretim Tesisi kuran Safir Tuz, ilaç sektörü için kritik öneme sahip farmasötik sodyum klorürü Türkiye'de yerli kaynaklar kullanarak üretecek. İlk etapta 140 bin ton üretimle başlayacak olan tesis, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandırmayı hedefliyor.
Tuz endüstrisi şirketlerinden Safir Tuz, Kırıkkale’de hayata geçirdiği Aktif Farmasötik Tuz Üretim Tesisi ile ilaç sektörüne üretim yapmayı hedefliyor. İlaç sektörü için kritik öneme sahip farmasötik sodyum klorürü (API) Türkiye’de yerli ve milli kaynaklar kullanarak üretecek.
Birinci fazda yıllık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip olan tesis, Avrupa’nın en gelişmiş üretim tesislerinden biri olma özelliğiyle de öne çıkıyor.
Şirket, bu tesisle “Türkiye’de ilk kez farmasötik dereceli tuz üretimini GMP standartlarına tam uyumla gerçekleştiren tesis” olma ünvanını kazandı.
“İhracatta istikrarlı büyüme hedefliyoruz”
Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar, Safir Tuz’un ülke ekonomisine ve topluma değer katmak üzere 40 yıldır sektöre öncülük ettiğini söyledi. Özpınar, “2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırım seferberliği çağrısı üzerine Kırıkkale’deki işletmemize yatırım kararı aldık. Türkiye’ye istihdam sağlamaya söz verdik ve bu yatırımla bu sözü yerine getirdik” dedi.
Üretimlerinin yarısını ihraç ettiklerini belirten Özpınar, yaklaşık 60 ülkeyle aktif olarak çalıştıklarını dile getirdi. Özpınar, Avrupa’da, ihracat konusunda istikrarlı büyüme elde etmenin en temel hedefleri olduğunu söyledi. Türkiye’de sağlık sektörünün giderek büyüdüğünü ve özellikle aktif farmasötik ham maddelere olan ihtiyacın katlanarak arttığını gördüklerini belirten Özpınar, “Biz bu boşluğu gördük ve bunu fırsata çevirmek istedik. Türkiye’nin bu ham maddeye ulaşmada yüzde 100 ithalata bağımlı. Türkiye’nin dışa bağımlılığını sonlandırmak için kendi üretim kapasitemizi değerlendirdik” diye konuştu.
Özpınar, “Aktif formasötik tuz ile özellikle Afrika, Orta Doğu, Çin pazarı, Avrupa başta olmak üzere dünyada, raflara ve dünyanın ilaç üreticilerine ulaşmayı hedefleyeceğiz” dedi. Geleneksel tuz üretimindeki derin tecrübelerinin, güçlü altyapılarının, sahip oldukları kalite sistemlerinin kendilerini firmayı bir adım öteye taşıma noktasında cesaretlendirdiğini belirten Özpınar, aktif farmasötik tuzun, standart tuzdan farklı olarak son derece yüksek saflık derecesine sahip olduğunu dile getirdi.
Özpınar, bu tuzun özellikle enjeksiyonluk çözeltiler, serum ve göz damlaları gibi hassas formülasyonlarda kullanılmak üzere üretildiğini ifade etti. Bu tuzların saflık seviyesinin yüzde 99,9’un üzerinde olduğuna, GMP ve farmakope standartlarına uygun olarak üretilmesi gerektiğine dikkati çeken Özpınar, bu belgeyi de aldıklarını ve üretime başladıklarını söyledi.
"Dışa bağımlılığı sona erdimeyi hedefliyoruz"
Özpınar, sağlık sektörünün bu tuzu ithal ettiğini dile getirerek, bu alandaki üretimle, ilaç sektörüne yerli ve milli ürün tedarikinin, güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir ham madde tedariki sağlamanın amaçlandığını kaydetti. Yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Özpınar, aktif formasötik tuz üretiminde Türkiye’nin tüm ihtiyacını karşılayabildiklerini, gelecekte kapasitelerini 3 kat artırıp bu ürünü ihraç edebileceklerini sözlerine ekledi.