Safir Tuz, Kırıkkale’de ilaç sektörüne tuz üretecek  

Tuz endüstrisi şirketle­rinden Safir Tuz, Kırık­kale’de hayata geçirdi­ği Aktif Farmasötik Tuz Üretim Tesisi ile ilaç sektörüne üretim yapmayı hedefliyor. İlaç sektörü için kritik öneme sahip farmasö­tik sodyum klorürü (API) Türki­ye’de yerli ve milli kaynaklar kul­lanarak üretecek.

Birinci fazda yıllık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip olan tesis, Avrupa’nın en gelişmiş üre­tim tesislerinden biri olma özelli­ğiyle de öne çıkıyor.

Şirket, bu tesisle “Türkiye’de ilk kez farmasötik dereceli tuz üretimini GMP standartlarına tam uyumla gerçekleştiren tesis” olma ünvanını kazandı.

“İhracatta istikrarlı büyüme hedefliyoruz”

Safir Tuz Yönetim Kurulu Baş­kanı Nihat Özpınar, Safir Tuz’un ülke ekonomisine ve topluma de­ğer katmak üzere 40 yıldır sektöre öncülük ettiğini söyledi. Özpınar, “2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırım sefer­berliği çağrısı üzerine Kırıkka­le’deki işletmemize yatırım kara­rı aldık. Türkiye’ye istihdam sağ­lamaya söz verdik ve bu yatırımla bu sözü yerine getirdik” dedi.

Üretimlerinin yarısını ihraç ettiklerini belirten Özpınar, yak­laşık 60 ülkeyle aktif olarak ça­lıştıklarını dile getirdi. Özpınar, Avrupa’da, ihracat konusunda is­tikrarlı büyüme elde etmenin en temel hedefleri olduğunu söyle­di. Türkiye’de sağlık sektörünün giderek büyüdüğünü ve özellikle aktif farmasötik ham maddelere olan ihtiyacın katlanarak arttığı­nı gördüklerini belirten Özpınar, “Biz bu boşluğu gördük ve bunu fırsata çevirmek istedik. Türki­ye’nin bu ham maddeye ulaşmada yüzde 100 ithalata bağımlı. Türki­ye’nin dışa bağımlılığını sonlan­dırmak için kendi üretim kapa­sitemizi değerlendirdik” diye ko­nuştu.

Özpınar, “Aktif formasötik tuz ile özellikle Afrika, Orta Doğu, Çin pazarı, Avrupa başta olmak üzere dünyada, raflara ve dünya­nın ilaç üreticilerine ulaşmayı hedefleyeceğiz” dedi. Geleneksel tuz üretimindeki derin tecrübe­lerinin, güçlü altyapılarının, sa­hip oldukları kalite sistemlerinin kendilerini firmayı bir adım öteye taşıma noktasında cesaretlendir­diğini belirten Özpınar, aktif far­masötik tuzun, standart tuzdan farklı olarak son derece yüksek saflık derecesine sahip olduğu­nu dile getirdi.

Özpınar, bu tuzun özellikle enjeksiyonluk çözelti­ler, serum ve göz damlaları gibi hassas formülasyonlarda kulla­nılmak üzere üretildiğini ifade et­ti. Bu tuzların saflık seviyesinin yüzde 99,9’un üzerinde olduğuna, GMP ve farmakope standartları­na uygun olarak üretilmesi gerek­tiğine dikkati çeken Özpınar, bu belgeyi de aldıklarını ve üretime başladıklarını söyledi.

"Dışa bağımlılığı sona erdimeyi hedefliyoruz"

Özpınar, sağlık sektörünün bu tuzu ithal ettiğini dile getirerek, bu alandaki üretimle, ilaç sektö­rüne yerli ve milli ürün tedariki­nin, güvenli, kaliteli ve sürdürü­lebilir ham madde tedariki sağ­lamanın amaçlandığını kaydetti. Yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Öz­pınar, aktif formasötik tuz üreti­minde Türkiye’nin tüm ihtiyacı­nı karşılayabildiklerini, gelecek­te kapasitelerini 3 kat artırıp bu ürünü ihraç edebileceklerini söz­lerine ekledi.