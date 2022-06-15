Safran’ın yeni modelleri otonom olacak

Hasan COŞKUN / SAKARYA

Anadolu Teknik Makina daha rekabetçi ürünlerle pazar payını artıracak. Safran markası ile endüstriyel temizlik makineleri üreten firmanın yeni modelleri otonom olacak. 13’üncü kuruluş yılını çalışanları ile birlikte fabrikada kutlayan Anadolu Teknik Makina kurucusu ve Genel Müdürü Mustafa Bektaş, daha rekabetçi tasarımlarla global pazarlara yeni ürünler sunacaklarını söyledi. 60’a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Bektaş, birinci önceliklerinin ise dünya pazarlarında büyümek olduğunu aktardı.

Bu yılın sonuna kadar daha rekabetçi ve yeni tasarım makineler üreteceklerini anlatan Bektaş, şunları kaydetti: “Yeni temizlik makinelerimiz evlerde kullanılabilen küçük ebatlı ve otonom olacak. Yıl sonuna kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha rekabetçi tasarım ve daha robotik ürünlere yöneleceğiz. Estetik ve kaliteye çok odaklandık. 13 yılık sürede her sene ürün çeşitliliğini, kaliteyi ve ihracatı artırarak global pazarlarda da büyümemizi sürdürdük ve firmamızı bu günkü noktaya getirdik. Şimdi daha fazla üretim ve ihracata odaklandık. Katıldığımız Hollanda fuarında da fark ettik ki artık bizi rakiplerimiz de tanıyor, müşterilerimiz de tanıyor. Şu anda 20 grup altında ürettiğimiz temizlik makineleri 120 çeşide yaklaştı. Ayrıca endüstriyel temizlik makineleri sektöründe sahip olduğumuz 30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile Ar-Ge departmanımızda isteğe göre proje üretimleri de yapıyoruz.”