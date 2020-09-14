Sagaza'da cironun yüzde 40'ını hızlı moda oluşturacak

14 Eylül 2020

Gelecek yıla dair hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Sagaza Hazır Giyim'in kurucu ortağı ve CEO'su Baki Süslüer, 2021 yılında yüzde 100 büyüme hedeflediklerini ve cironun yüzde 40'ını ise hızlı modadan elde etmeyi planladıklarını açıkladı.

Gelecek dönem stratejilerinde hızlı giyim- yavaş moda felsefesinin yer alacağını belirten Süslüer, Sagaza olarak en büyük zamanı Ar-Ge’ye ayırdıklarını aktardı.

"30 günde üç aylık satış hedefimizi ikiye katladı"

Sagaza'nın 2010'da İspanya'da kurulduğunu hatırlatan Süslüer, bu yıl Türkiye’deki onuncu yıllarını kutladıklarını söyledi. Marka olarak 'kişiye özel' alanında gece elbisesi ve gelinlik üretmek üzere yola çıktıklarını anlatan Süslüer, "Aradan geçen dokuz yıllık süreden sonra hızlı giyim alanında da koleksiyonlar üretmeye başladık. Geçen yıl stil direktörü İlknur Şeref ile özel bir koleksiyona imza atarak ikinci koleksiyonumuzu satışa sunduk. Yalnızca e-ticaret sitesimizde ve trendyol.com'da satışa sunduğumuz koleksiyon yoğun ilgi ile karşılaştı. Garden Violet adını verdiğimiz ve dünyanın fenomen isimlerinin stillerinden yola çıkarak üretilen koleksiyon, temmuz ayının ortasında hedef kitle ile buluşmasına karşın otuz günde üç aylık satış hedefimizi ikiye katladı." dedi.