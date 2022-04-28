Sagist Group BAE’de yatırım yapacaklarını duyurdu

Sagist Group Başkanı Metin Durmaz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sonrası Dubai'de yatırım yapacaklarını açıkladı.

Durmaz, “Dubai BAE’de bulunan Sagist Dubai İNÇ firmasına bağlı yeni bir showroom binası açacağız. 3000 metrekarenin üzerinde bir alanda yer alacak mağazamızda ideal fiyata, kaliteli ürünlerin satışını gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Metin Durmaz açıklamasına şöyle devam etti: “Bir Türk markası olarak global çapta faaliyetlerde bulunuyoruz. Özellikle oteller için özel ürettiğimiz mobilyalar dünyanın her yerinden talep görüyor. Türkiye’de üretilen ürünlerin kalitesini kanıtlıyoruz. Tasarımlarımızın tamamı bize özel tasarımlardır.”

"Büyümeye devam edeceğiz"

Son yıllarda üstlendiği yeni projeler ve büyük çaplı tasarımlarla büyümeye devam edeceklerini kanıtladıklarını söyleyen Durmaz, “Sagist Group olarak yatırımları Türkiye'de toplamayı hedefliyoruz, Türkiye'ye kazandıracak büyük projelerimiz olacak. Bunun için ilk adım olarak yıl ortasında Şile'deki projemiz başlayacak.” açıklamalarında bulundu.

Metin Durmaz hedefleriyle ilgili ise şunları kaydetti: “Dünyanın en iyileriyle çalışarak yeteneğimizi ve özel zevklerimizi de harmanlayıp oluşturduğumuz tasarımlarla hem Avrupa'da hem Afrika'da dünyanın 47 ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca Sagist Group projeleri ile bulunduğu her yerde gruba bağlı şirketler açarak fabrika ve üretim açısından da sorunsuz bir şekilde tasarımları hayata geçirmektedir. Kendi tasarımımız olan otel, hastane, rezidans, restoran gibi tüm projeler için ayrıca mobilya tasarımlarını da üstlenerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tasarlamış olduğumuz mobilyaların üretimini gerçekleştirerek üretim bandını da bu ülkelerde kurduk.”

B2Press’in katkılarıyla...