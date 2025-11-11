Sağlık Bakanı Memişoğlu, Atabay’ın yerli ilaç üretim tesisini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin köklü ilaç üreticilerinden Atabay’ın Gebze tesisini ziyaret etti. Ziyarette, firmanın yerli ilaç etkin maddesi üretimi, biyoteknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

Atabay, Türkiye’de ilaç etkin maddesi üreten beş firma arasında en büyük kapasiteye sahip şirket olarak öne çıkıyor. Bakan Memişoğlu, tesislerde GMP onaylı üretim hatlarını ve Atabay’ın kendi tasarımı yüksek teknoloji makinelerini de inceledi.

Taşkent: Yerli üretim gücünü temsil ediyoruz

Ziyaret sonrası açıklama yapan Zeynep Atabay Taşkent, 86 yılı aşan deneyimleriyle Türkiye’nin yerli üretim gücünü artırmak için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“İlaç etkin maddesi üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 1000’i aşkın çalışanımızla biyoteknolojik, bitkisel ve kimyasal temelli ilaçlar geliştiriyor, bu alanda ülkemizi temsil ediyoruz.”