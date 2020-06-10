Sağlık bilgisi veren akıllı maske üretildi

10 Haziran 2020

Leyla İLHAN

Yerli üretici Coronity Sağlık Teknolojileri, geliştirdiği uzun ömürlü coromaxx adlı maske ile Türkiye’den olduğu kadar yabancı ülkelerden de ilgi görüyor. 3 ay sonunda filtresi değiştirilerek kullanımı sürdürülen coromaxx maske, aynı zamanda üzerinde bulunan dijital ekran sayesinde sağlık durumu hakkında da bilgi verebiliyor. Maske üretim süreci hakkında bilgi veren Coronıty Coronity Sağlık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ CEO’su Mehmet Irmak,pandemi öncesi genel olarak tekstil sektörüne IoT teknolojileri, yapay zeka destekli üretim takip cihazları ve yazılımları geliştirdiklerini belirterek, “Bu süreçte çok tehlikeli olan tekstil tozuna maruz kalarak yıllarca çalışmak zorunda kalan insanların sağlığını korumak ve sağlık verilerini takip etmek üzere zaten uzun bir süredir akıllı maske üzerinde çalışıyorduk. Pandemiyi önlemede en önemli unsurun solunum yollarımızı korumak olduğunu öğrendiğimde ise elimizdeki maske çalışmasını da bazı güncellemeler yaparak korona sürecine uygun hale getirdik” dedi.

İşyeri sağlığı konusunda da bilgi veriyor

“Maskenin burun kısmında yer alan led ışık, yeşilse 'sağlıklı', sarıysa 'sağlığına dikkat et' ve kırmızıysa 'doktora görünmeniz lazım' şeklinde hem size hem de çevrenizdekilere bildiriyor” diyen Irmak, “Hemen arkasından insanların iş hayatlarına dönmesi gereksinimini ele aldık. Yazılım ekibimiz, maskemizle işyerlerinde bağlantı kurarak çalışan sağlığını takip edebilecek bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım, işyerinde takılan maskelerden topladığı solunum ve öksürük durumu ile vücut sıcaklığı verilerini analiz ederek, işverene işyeri sağlığı konusunda bilgi veriyor” dedi. Irmak, böylece hastalık belirtisi gösteren bir çalışan olduğunda bunu derhal işverene bildirildiğini ve o kişinin bulaş riski yaratmadan sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlandığını kaydetti.

10 Haziran’dan itibaren yurtdışında satışa sunulacak

Coromaxx maskeyi “sınırsız kullanım” mottosuyla ürettiklerini aktaran Mehmet Irmak, en büyük avantajlarının değiştirilebilir filtre yapısı olduğunu söyledi. "Maskeyi aldıktan sonra sadece filtrelerini değiştirerek ömür boyu kullanabilirsiniz” diyen Irmak, 19 Mayıs itibariyle Türkiye’de satışa sundukları maskeyi 10 Haziran'dan sonra da Amerika, İngiltere, Rusya, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa’da piyasaya sunacaklarını belirtti. Distribütör olmak isteyen firmaları değerlendirdiklerini değinerek, ürünlerinin Türkiye’de 499 TL; yurtdışında ise 99 euro olduğunu bildirdi. www.coronity.com üzerinden sipariş verilebildiğini aktaran Irmak, “Ağustos itibariyle çeşitli süpermarket ve açılacak olan Coronity satış noktalarından da ulaşılabilecekler” dedi.

Yaz için de havalandırmalı maske üretti

Yaz aylarında yükselen sıcakları da dikkate aldıklarını ifade eden Mehmet Irmak, “Havalandırma özelliğine sahip yeni bir tasarımı da üretime hazırladık. Corosphere adını verdiğimiz bu maskeye aslında Coromaxx’ın klimalı ve günlük sosyal yaşam için hazırlanmış versiyonu bile diyebiliriz. Şu anda test süreçleri tamamlanmakta, testlerin hemen ardından halkın kullanımına sunacağız” diye konuştu.