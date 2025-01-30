Sağlık sektörü girişimcilerini destekleme programı PharmUp başvuruları başladı

Sanofi'nin Endeavor ile hayata geçirdiği PharmUp Girişimcilik Programı'nın 6. dönem başvuruları başladı.

Başvuruların 25 Şubat'a kadar Sanofi'nin internet sitesi üzerinden yapılabileceği programın yeni dönem konuları 'Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları)', 'Medikal Eğitim ve İletişim Araçları', 'Sağlıklı Yaşam Çözümleri', 'Dijital Sağlık ve Teletıp', 'Veri Yönetimi ve Analitiği', 'Kurumsal Dijital Dönüşüm' olarak belirlendi.

Viva Technology Fuarı'na katılım şansı

Programda seçilecek girişimler, mentörlük desteği ve eğitimler içeren 3 aylık hızlandırma dönemine başlayacak. Bu süreçte ürünlerini olgunlaştıran startuplar, sonrasında gerçekleştirilecek 'Demo Day' ile projelerini tanıtma şansı bulacak ve Sanofi ile işbirliği fırsatı yakalayabilecek.

Programa katılacak girişimciler arasından belirlenecek kişiler, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek Viva Technology Fuarı'na Sanofi sponsorluğunda katılabilecek.

İlki 2019'da gerçekleşen programa, bugüne kadar 300'e yakın girişimci başvuru yaptı. Başvuruların içinden seçilen 27 girişim PharmUp'a dahil oldu.