Sağlıklı iyi yaşam tesislerini globale yayacak

Mehtap HALICI

Tüm dünyada pandemiyle birlikte insan ilişkileri değişti. Kalabalıktan uzak durarak doğaya dönüş ve sağlıklı yaşam trendi giderek yaygınlaşıyor. İnsanlar kendilerini nerede zihinsel ve bedensel rahat hissediyorlarsa o alanlara yönelmeye başladılar.

Bundan 21 yıl önce iletişim ve medya sektöründeki üst düzey yöneticilik görevini bırakarak emekli olmaya karar veren TheLifeCo Kurucusu Ersin Pamuksüzer, o dönem tatil için gittiği Taylan’ın Ko Samui adasında arınma programlarıyla tanışarak ‘sağlıklı iyi yaşam’ bilincini benimsedi.

Orada aldığı yürüme, çiğneme, düşünme gibi çeşitli eğitim programlarıyla birlikte hobi olarak 2005 yılında TheLifeCo’yu kurmaya karar verdiğini belirten Pamuksüzer, insanların keyif alması ve iyi bir şeyler yapması üzerine kurulu bir girişimi hayata geçirdiğini söyledi.

Yurtdışına yeni tesisler açacak

İşe ilk olarak Türkiye’den başladıklarını ifade eden Pamuksüzer, “İlk Bodrum’da başladık. Akabinde 2008 yılında ise İstanbul Akatlar ve 2014’te de Antalya tesislerini hizmete açtık. Türkiye’de 2024’ün sonuna doğru Uludağ’da bir iyi yaşam merkezi daha açma planımız var” dedi. Pandemiden önce sağlıklı iyi yaşam pazarının dar bir çevre olduğunun altını çizen Ersin Pamuksüzer, pandemiden sonra ise bu alana ilginin giderek arttığını belirtti.

Cirolarının yüzde 70’inin Türkiye’den, yüzde 30’unun ise yurtdışından geldiğini vurgulayan Ersin Pamuksüzer, global bir şirket olduklarına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: “Bireylerin iyi hali üzerine çalışıyoruz. İyi yaşam otelleri ve merkezleriyle dünyaya yayılma planımız var.

Bu vizyonla da ilk olarak 2016 yılında Phuket’i faaliyete geçirdik. Yeni devreye girecek yaşam merkezleri üzerinde de tüm gayretimizle çalışıyoruz. Atina’ya çok yakın olan Aegina Adası’nda, Mısır’ın turizm kenti olan Şarm El-Şeyh’te, Batı Hint Adaları olarak da bilinen Karayip Adaları’nda tesisler açacağız. En hızlı Mısır’ı açacağız çünkü hazır.

Karayipler’de neredeyse hazır sayılır. Aegina Adası ise 2025’i bulur. Çünkü biz global bir şirketiz.” Franchise ve Management Contract’larla beraber işletmeci firmalarla anlaşma yaparak sermaye yatırımı yapmadan büyümeyi hedeflediklerini belirten Pamuksüzer, bu şekilde TheLifeCo’nun fiziksel varoluşunu dünya geneline yayacaklarını söyledi.

Pamuksüzer, müşterileriyle uzaktan diyalogla iletişimi sürdürdüklerini ifade ederek, “Burada da misafirlerimizle tesis dışında da diyaloglarımızı dijital uygulamamız aracılığıyla sürdürüyor ve onların uzaktan da ellerinden tutuyoruz. Yıllardır sunduğumuz gıda ve gıda ürünleri ile misafirlerimizin tesislerimizde başladıkları yolculuğu evlerin de de sürdürebilmeleri için destek sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bu yolculukta gıdaların yanı sıra destek olunması gereken kişisel bakım ürünleri kapsamında da SLS, SLES, alkol, paraben, renklendirici içermeyen saç ve cilt ürünleri ile iyi yaşam yolcularımıza doğal çözümler sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.