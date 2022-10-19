Sağlıkta 5G projesine AB’den hibe desteği

Türk Telekom’un 5G ve yapay zekâ tabanlı teknolojilerle sağlık alanında kriz yönetimine yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği ‘AICom4Health’ projesi, Avrupa Birliği İnovasyon Programı EUREKA’dan hibe almaya hak kazandı.



4 farklı ülke ve 9 proje ortağının yürüttüğü ‘AICom4Health’ projesi, sağlıklı ve akıllı şehirler için yeni nesil 5G teknolojileri ile desteklenen bir yönetim platformunun hayata geçirilmesini hedefliyor. Proje içerisinde üniversite ve sağlık kurumları da yer alıyor. ‘AlCom4Health’ ile sağlık alanındaki kriz yönetiminde yapay zekâ tabanlı uygulamaların 5G altyapısı ile çalışması sağlanacak. Uluslararası konsorsiyumda yer alan tek Türk operatör olan Türk Telekom ile birlikte Etiya, Netaş ve Bewelltech projenin Türkiye konsorsiyumunu oluşturuyor. Avrupa Birliği İnovasyon Programı EUREKA’dan hibe desteği alan AlCom4Health, Türkiye’deki öncü 5G dikey sektör uygulama projelerinden biri olacak.

“Kamu sağlığı yönetimine teknolojimizle destek olacağız”

‘AICom4Health’ projesinin, kriz dönemlerinde kamu sağlığı yönetimine destek sağlayacağını belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Pandemi döneminde yeni nesil teknolojilerin önleyici tedbirlerde kritik öneme sahip olduğunu gözlemledik. AICom4Health projesi ile 5G teknolojilerini kriz ile mücadele sürecine etkin bir şekilde entegre ederek, yapay zekâ destekli-gerçek zamanlı veri analizleri ile kamu sağlığı yönetimlerine destek olmayı planlıyoruz. 5G dijital ekosistemini geliştirme çalışmalarımız kapsamında farklı sektörlerden yerli ve yabancı paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. EUREKA, Hoziron Europe gibi Uluslararası Ar-Ge programlarına katılarak gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla, global ölçekte değer üretmeyi sürdüreceğiz.” dedi.