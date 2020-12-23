Sagun, Antalya Balık’a ortak oluyor

Kerim ÜLKER



Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en büyük deniz ürünleri üreticisi Sagun, önemli bir satın almaya imza atıyor. Sagun Ailesi, Akdeniz’in önemli deniz ürünleri şirketi olan Antalya Balık’a ortak oluyor. Sagun Ailesi, ortaklığı ise şirketin hissedarları ve yöneticilerinden Ahmet Sagun, Oğulcan Kemal Sagun, Firdevs Külekçioğlu ve iştiraki Marines Gıda adlı firma üzerinden gerçekleştirecek. Devredilecek hisse oranı ve bunun için ödenecek fiyat ise henüz açıklanmadı.

1985 yılında kurulan Antalya Balık, Türkiye'nin en ileri teknolojik donanımına sahip ve yüksek kapasiteli su ürünleri üretim tesislerinden birine sahip. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesiste, deniz ve su ürünlerini işleme, şoklama, glaze, kaplama, marine etme, füme üretim, paketleme ve stoklama üniteleri bulunuyor.

12 ülkeye ihracat yapıyor



Tesis yıllık 6 bin ton ürün kapasitesine sahip. Tesiste 238 çeşit su ürünleri işleniyor. 12 ülkeye ihracat yapan Antalya Balık ayrıca Akdeniz’in gözde restoranı Arma’nın da ortağı. Antalya Balık’tan hisse almak için masaya oturan Sagun Grup ise 8 farklı firmayı bünyesinde barındırıyor. Türkiye’nin değişik kentlerinde 11 üretim tesisi bulunan Sagun, Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk özel balık haline sahip. 69 yıllık geçmişi olan Sagun’un filosunda 25 gemi var. 30 ülkeye ihracat yapan Sagun, 3 bin çeşit deniz ürününü işliyor.

