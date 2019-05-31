Şah Hortum, üretiminin yüzde 50'sini ihraç edecek

31 Mayıs 2019

Yüzde 70 oranında ağır vasıta ve hafif ticari araçlara yönelik hortum üreten Şah Hortum ayrıca iş makinesi ve endüstriyel makine sektörlerine de ürün veriyor. Yalnızca after markete çalışmanın avantajını yaşadıklarını belirten Şah Hortum Satış ve Finans Sorumlusu Şenay Çalışkan, “Ürünlerde kullanılan kelepçe, bağlantı elemanları ve ek mamullerde orijinal ürün kullanımını önemsiyoruz. Özellikle Avrupa pazarı buna çok dikkat ediyor. Öte yandan, yerli üretim hamlesine de destek olmak amacıyla müşterilerimizin onayı ile yerli ürün kullanabiliyoruz. İç pazara sunduğumuz birçok üründe yerli ürün kullanmayı tercih ediyoruz” dedi.

Son yıllarda Ar-Ge faaliyetleri ve yeni ürün gruplarıyla öne çıkan Şah Hortum; kelepçe, plastik parçalar, ek bağlantı elemanları gibi yeni ürün yarı mamulleri için 20’nin üzerinde tedarikçi kazandı. 2018’in ikinci yarısı itibarıyla kurdaki dalgalanmalar nedeniyle iç piyasadaki kayıplarını ihracatla telafi ettiklerini kaydeden Şenay Çalışkan, üretimde ise ek parça tedarikini artırarak, ürün çeşitlerini yüzde 30, ciro payında da yüzde 35 artırdıklarını söyledi.

Yeni fabrikasını devreye alacak

Öte yandan yakın zamanda makine parkını yenileyerek, üretim kapasitesini yüzde 35 artırdıkları bilgisini veren Şenay Çalışkan, “Özellikle endüstriyel makine tedarikçilerinin taleplerini karşılamakta zorlanıyorduk. Bu yatırımlarımızla 2018 için üretim kısmında rahatlama ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye ulaştırmaya odaklanmıştık. Bu yıl da kalitemizden taviz vermeden, mevcut müşteri portföyümüzle çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, iki yıl içinde yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırım planladıklarının da bilgisini veren Şenay Çalışkan, “2020’de Kestel Barakfakih’te bulunan 7 bin 700 metrekarelik yeni fabrikamızı devreye alacağız. Buna bağlı olarak yeni makine yatırımlarımız da olacak. Bu sayede kapasitemizi üçe katlamayı planlıyoruz. İstihdamı da artırmayı hedefliyoruz” dedi.