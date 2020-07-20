SAHA İstanbul'dan ‘Anadolu' açılımı

20 Temmuz 2020

HASAN KUŞ

Savunma sanayi, adım adım tüm Türkiye'ye yayılıyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Kısa süre önce imzaladığımız Gaziantep Savunma Sanayi Geliştirme İşbirliği protokolü kapsamında SAHA İstanbul ve GSO; savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütecek” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Sanayi İhtisas Komitesi'nde 27 kurucu üye ile 2015 yılında kurulan SAHA İstanbul, bugün itibarıyla Türkiye'nin her bölgesinden 505 firmasıyla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük kümelenmesi konumunda. Üniversite, kamu ve özel sektörler arasında güçlü bir network ağının kurucusu olduklarını ifade eden Keleş, “SAHA İstanbul sayesinde artık Türkiye'nin pekçok şehrinde savunma sanayine yönelik üretim gerçekleştirildiğini, yurtdışından ithal edilen alt sistem bileşenlerinin Türkiye'de üretilebildiğini vurguladı.

6 yeni Ur-Ge programı başlatılacak

Bu yıl SSB, MSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, askeri kurum ve kuruluşlarla 10 yeni proje geliştirmeyi planladıklarını bildiren Keleş, ayrıca SAHA EXPO Fu-Ur-Ge programı daha başlatacağız. Bu Ur-Ge programları kapsamında üyelerimizin ürünlerinin ihraç edilebileceği hedef ülkeleri belirleyerek, bu ülkelerde sektörel raporlar satın alacağız. Yurtdışı alım heyetleri koordine edeceğiz, üyelerimizle o ülkelere B2B görüşmeler yapmak üzere iş gezileri planlayacağız” şeklinde konuştu.

Keleş, benzer şekilde üyelerin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak adına ERP, CRM, AS 9100 gibi altyapı yatırımlarının Ur- Ge tarafından desteklenmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Hava Savunma Lazer Sistemi hamlesi

SAHA İstanbul tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin dünya ile eşzamanlı olarak lazer silahları üretmesini sağlayacak çalışmaya da parantez açan Keleş, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK BİLGEM,

ERMAKSAN, SAVER ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin yer aldığı konsorsiyumun hedefinin havadan yere atılan mühimmat ile top, havan ve roketlere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi'nin geliştirilmesi olduğunu söyledi. Keleş ayrıca, SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğiyle savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel olarak Yöneticilik Gelişim Programı'nı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yerlileştirme çalışmalarında öne çıkan 5 alan



1. Lazer silah teknolojileri

2. Elektromanyetikfırlatma sistemleri

3. Hipersonik hızlarda uçabilen uzun menzilli füzeler

4. Yapay zeka destekli insansız kara hava deniz sistemleri

5. İnsanlı ve insansız muharebe araç ve silahlarının, elektronik harp sistemleri destekli olarak, müşterek komuta kontrol sistemleri ile senkron kullanımını sağlayacak muharebe sahası bilişim network'ü.

Pandemi, biyogüvenlik ve siber güvenliği savunmanın merkezine taşıdı



Pandeminin hızla dijitalleşen dünyada biyogüvenlik ve siber güvenlik konusunu savunma sanayinin merkezine taşıdığına işaret eden İlhami Keleş, artık siber güvenliğin her zamankinden daha önemli olacağını söyledi. Yeni güvenlik parametrelerinin ortaya çıkmasına neden olan pandeminin savunma sanayinin kapsamını da genişlettiğini ifade eden Keleş, "Yeni normale geçmiş olsak da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu süreç kendi tehditlerini ve risklerini yarattı. Artık yerli üretim çok daha önemli. Önümüzdeki süreçte savunma sanayii, değişen güvenlik parametrelerini de kapsayacak şekilde milli teknolojilere daha da ağırlık vererek gelişimini sürdürecek. Bu alandaki değişen parametrelere uyum sağlayacak sistemleri ve ürünleri geliştirmek Türkiye savunma sanayinin de öncelikli hedefleri arasında yer alacak” dedi.