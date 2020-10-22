22 Ekim 2020

İnternet ve girişimcilik sektörlerinin önemli temsilcileri ve uluslararası yatırımcıları bir araya getiren Webrazzi 2020’ye Philip Morris/Sabancı’nın Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren konuşmacı olarak katıldı.

Diren, geleneksel bir şirketten veri merkezli bir şirkete dönüşüm hikayelerini anlatırken “Değişime liderlik eden firmalar, girişimciler hatta ülkeler, yarınki dünyada başrol oynayacaklar.” dedi. Son 10 yılda dünyanın çok hızlı bir değişim içinde olduğunu, tedarik zincirinden insan kaynaklarına, finanstan iletişime kadar her alanda iş yapış şekillerinin değiştiğini söyleyen Diren girişim ekosistemine verdikleri desteklere de değindi. Yarattıkları girişim ekosistemini büyütmeyi hedefleyen Philip Morris/Sabancı, özellikle teknoloji alanındaki yeni fikirlere, girişimcilere çağrıda bulundu. Diren, veriyi merkeze aldıkları dijital stratejilerini anlatarak, "Organizasyonumuzu proje bazlı yönetip aynı zamanda tüm kararlarımızda veriyi merkeze alıyoruz. Geleceği veri ile şekillendiriyoruz” dedi.

“125 bin esnaf ile olan ticaretimizi dijital platforma taşıdık”

Philip Morris International’ın dünyada hız ve etkinlik odaklı dijital dönüşümde lider FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) firması olduğuna vurgu yapan Diren, “Dijital dönüşüme liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Sahada Türkiye’nin en büyük dijital dönüşümünü gerçekleştirdik. Geleneksel kanal ticaretimizin yüzde 90’ından fazlasını dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Dijital altyapımız sayesinde kazandığımız hız ve etkinliği, yapay zeka, görüntü tanıma gibi teknolojilerle besleyerek veri kalitemizde optimum başarıyı elde ediyoruz.” dedi.

Esnaflara dijital okur yazarlık eğitimi

Türkiye ekonomisi için esnafın vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade eden Diren sözlerine şöyle devam etti: “Biz yalnızca dijital inisiyatiflerimiz ile değil, esnafımıza verdiğimiz dijital eğitim desteğiyle de, esnafımızın işlerini geliştirmesine destek oluyoruz. 150 bin bakkalımıza üniversite desteği ile dijital okuryazarlık eğitimleri sağladık. Yine dijital platformumuz üzerinden iş geliştirmelerine yönelik ilave alanlarda da onlara ücretsiz eğitimler sunuyoruz.” Diren dijital dönüşümde elde edilen başarı sonucunda platformlarını Türkiye’nin önde gelen markaları ve firmaları ile de paylaşmaya başladıklarını söyledi: “Burada amacımız ticari ortaklarımızın deneyimini en üst seviyeye çıkartarak, toplam ticaretin şeklini değiştirmek ve geleneksel kanal ticaretini tamamıyla dijital platformlara çevirmek.”

Start-up’lara çağrı

Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren dijital dönüşümde start-up’larla etkin bir şekilde çalıştıklarını ifade etti: “Dijital altyapımızı birçok start-up’la birlikte çalışarak geliştirdik. Yola birlikte çıktığımız start-up’lardan iki tanesi bugün uluslararası ölçekte hizmet vermeye başladı. 4 yıldır kendimize bir start-up ekosistemi yarattık ve bu ekosistemi büyütmeye devam edeceğiz. Birlikte çalışabileceğimiz girişimcilere, fikirlere her zaman kapımız açık. Bu arayışımız PMI’ın çatı organizasyonu olan PM Equity Partner’ın (PMEP) desteğiyle devam ediyor.”