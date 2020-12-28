Sahalar Metal, defolu buzdolaplarını ekonomiye kazandırıyor

Manisa'da faaliyet gösteren Sahalar Metal, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki beyaz eşya fabrikalarında üretim hatası nedeniyle kalite kontrol testlerinden geçemeyen ve hurdaya ayrılan buzdolaplarını satın alıyor. Tesislerinde bu buzdolaplarını, genelde ithalat yoluyla tedarik edilen metal, polistiren, polietilen ve poliüretan olmak üzere 4 ana grupta geri dönüşümünü sağlayan firma, elde edilen ham maddeleri yeniden sanayicilere sunuyor.

"Ülkenin stratejik sektörlerinden biri olduk"

Türkiye'de binin üzerinde lisanslı geri dönüşüm firması bulunduğunu söyleyen Sahalar Metal Genel Müdürü İsmail Aydın, yaptıkları işle hem çevreye hem de ekonomiye önemli bir katkı sunduklarını, bu nedenle ülkenin stratejik sektörlerinden biri olduklarını ifade etti.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bütün dünyaya beyaz eşya üreten büyük firmaların bulunduğunu ve bu tesislerde üretilen kusurlu buzdolaplarını değerlendirdiklerini belirten Aydın, "Genelde ithalatla elde edilen ham maddeleri geri dönüşümle yeniden kazanıyoruz. Yıllık 150 bin tonun üzerinde geri dönüşüm yapıyoruz. Bu sayede ülkemize yaklaşık 3 milyon euroluk girdi sağlıyoruz." diye konuştu.