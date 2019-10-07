Şahenk, MB 92’yi 660 milyon liraya İspanyollara devrediyor
Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, 2016’da satın aldığı dünyanın en büyük süper yat bakım tesislerinde içinde bulunduğu Marina Barcelona 92’deki (MB 92) hisselerini devrediyor.
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