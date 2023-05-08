sahibinden.com, TOBB’un “El Verin Ev Yapalım” projesine 25 milyon TL’lik destek verdi

sahibinden.com, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. sahibinden.com, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından depremden etkilenen şehirleri tekrar ayağa kaldırmak için Nisan ayında başlatılan “El Verin Ev Yapalım” projesine 25 milyon TL ile destek oldu.

sahibinden.com, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon TL ayırarak, ilk etapta AFAD kanalıyla ısıtıcılar, deprem çadırları ve konteynerler ile desteklerde bulunmuştu. Aynı zamanda bölge halkının acil barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere Evim Yuvan Olsun kampanyasının ana destekçisi olmuştu. AFAD koordinasyonunda hayata geçirilen bu proje sayesinde kullanmadıkları evlerini bedelsiz ya da indirimli bir bedelle depremzedelere açmak ve onları misafir etmek isteyenler ile ihtiyaç sahipleri bir araya getirildi.

sahibinden.com, bölgenin orta ve uzun vadede normalleşme sürecine katkıda bulunacak projelere destek vermeye devam ediyor.

“Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sahibinden.com’un desteği ile ilgili: “Kahramanmaraş merkezli depremler, hepimizi derinden sarstı. Depremin ilk anından itibaren TOBB ve camia olarak bölgenin yanında olduk, bölgenin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaya gayret ettik. Bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirebilmenin yegane yolu, dayanışmayla hareket etmekten geçiyor.

Bölgenin en önemli ihtiyacı kalıcı konutların yapılması. İşte biz de TOBB olarak 365 Oda ve Borsamız, 65 Sektör Meclisimiz, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız, tüccar ve sanayicilerimizle birlikte depremzedeler için kalıcı konutların inşa edilmesi için kollarımızı sıvadık. İlk etapta TOBB olarak 1 milyar TL nakdi destek vererek İş Dünyası Konut Seferberliğimizi başlattık.

“El Verin Ev Yapalım” sloganıyla tüm iş dünyamızı destek olmaya davet ettiğimiz seferberliğimiz her geçen gün büyüyor. İşte sahibinden.com şirketimiz de bu çağrımıza uyarak, Konut Seferberliğimize ciddi bir katkı sunuyor. sahibinden.com’a bu duyarlı davranışı için teşekkür ediyor, CEO Burak Ertaş başta olmak üzere tüm sahibinden ailesini kutluyorum. Buradan diğer şirketlerimize de sesleniyorum. Gelin ister bir blok, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Gelin hep birlikte “El Verin ev Yapalım”. Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım” dedi.

TOBB’un kampanyası kapsamında gerçekleştirdikleri destekle ilgili konuşan sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “Yaşadığımız deprem felaketi sonrası ülkece en büyük önceliğimiz şüphesiz ki günlük ihtiyaçların yanında bölgede hayatın bir an önce normalleşmesi, şehirlerimizin, sosyal hayatın yeniden inşası için çalışmak… Depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması, bölgede hayatlarını yeniden kurabilmeleri çok elzem bir ihtiyaç.

Bu kapsamda TOBB’un hayata geçirdiği ‘El Verin Ev Yapalım’ projesini çok değerli ve önemli buluyor ve bu projeye 25 milyon TL ile destek oluyoruz. Umuyoruz ki, TOBB’un değerli çabalarıyla ortaya konulan bu projeye tüm Türk iş dünyası el verecek ve en kısa sürede çok sayıda aileyi evlerine kavuşturacağız. Dayanışma heyecanımızı asla kaybetmeden, yaşadıklarımızı unutmadan bölgenin yaralarını hep birlikte saracağız” dedi.