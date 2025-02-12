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Sahibinden.com'da üst düzey atama

Sahibinden.com, Hakan Orhun'un Yepy ile İkinci El Alışveriş kategorisine liderlik edeceğini açıkladı.

AA
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Sahibinden.com, Hakan Orhun'u Yepy ve İkinci El Alışverişten Sorumlu Genel Müdür olarak atadı.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Orhun, kariyerine Boğaziçi Yazılım'da başladı. Arçelik, Teknosa, Sabancı Holding ve Metro'da görev alan Orhun, 2021-2023 arasında İSPARK AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin 7 yıl başkanlığını yürüten Orhun,  Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde e-ticaret, reorganizasyon, e-dönüşüm ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren birçok şirkete yönetim danışmanlığı yaptı.

 