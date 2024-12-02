sahibinden.com'da yeni CTO dönemi başlıyor

sahibinden.com Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) görevine, teknoloji sektöründe 25 yılı aşkın yazılım geliştirme ve dijital dönüşüm deneyimine sahip olan Bülent Akar atandı. Akar, şirketin teknoloji altyapısını ve kurumsal bilgi sistemlerini yöneten ve güçlendiren ekibe liderlik edecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünden 1991'de mezun olan Akar, ABD'de RPI'da Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Koç Üniversitesinde Executive MBA programını tamamladı.

Akar, 2008-2013 arasında GittiGidiyor/Ebay Türkiye'de Teknoloji ve Ürün Direktörü olarak, 2013-2021 arasında ise Yemeksepeti'nde CTO olarak görev yaptı. Banabi, Yemek.com ve Global Joker gibi yenilikçi projelerine de liderlik ederek şirketin hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte etkinliğini güçlendirdi. 2021'de kurduğu Agada Tech şirketiyle de butik yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunarak pazarlama teknolojileri alanında yenilikçi ürünler üretti.