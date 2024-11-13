sahibinden.com'un yeni Kurumsal İletişim Direktörü açıklandı

sahibinden.com'un yeni Kurumsal İletişim Direktörü Sanem Çetmin oldu.

Dyson Türkiye bünyesinde 6 yıl boyunca görev yapan, bundan önce de 2008-2019 arasında aralarında Bersay İletişim Danışmanlığı'nın da yer aldığı iletişim danışmanlığı firmalarında birçok uluslararası markaya danışmanlık veren Çetmin, 11 Kasım 2024 itibarıyla sahibinden.com'un kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik iletişiminin de aralarında olduğu tüm kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütecek.

Saint-Joseph Fransız Lisesi mezunu olan Çetmin, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölümü'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.