Sahiller gözde oldu 32 villaya 3 bin 500 talep geldi

Leyla İLHAN

Sahil bölgelerine olan talep Tahincioğlu’nun Göcek projesinde de ortaya çıktı. Tahincioğlu Gayrimenkul tarafından 22 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen 32 villalık Nidapark Göcek’e 3 bin 500’in üzerinde ön talep geldi. 750 milyon TL yatırım değerine sahip projede villa fiyatları 18 milyon liradan başlıyor.

Göcek’in ilk markalı projesi

Projenin önceki satışa çıkması nedeniyle yapılan toplantıda konuşan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Nidapark Göcek’i, Göcek’in ilk markalı lüks konut projesi olarak hayata geçireceğimiz için çok heyecanlıyız. Her ayrıntının özenle tasarlandığı projemizde yazları havuz ve teraslarında, kışları da yerden ısıtmalı odaları ve şömineli iç avlusuyla dört mevsim yaşayabilme imkanı sunacağız” dedi.

22 bin metrekare alan üzerinde yer alan projede büyüklükleri 238 ila 440 metrekare arasında olan 3+1 ve 4+1 villalar yer aldığını kaydeden Özcan, “Fiyatları 18 milyon liradan başlayan projemize 3 bin500 ön talep aldık. Pazartesi satışa çıkıyoruz. 750 milyon TL yatırım değerine sahip Nidapark Göcek projemizin teslimlerini 24 ay sonra gerçekleştireceğiz” bilgisini verdi.

Faiz oranı 0.99 olacak

Projede lansmana özel yüzde 10 indirim 24 ay 0.99 ödeme planı sunulacağı bilgisini veren Özcan, “Kampanyada yüzde 30 peşin yüzde 15'i bir yıl sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Kalan kısım için 24 ay vadelendirme sağlanırken, ayrıca yüzde 50 peşin ödeme yapanlara 1 yıl vade farksız ödeme planı sunuyoruz” diye konuştu.

Bölgedeki yabancı talebine de değinen Tahincioğlu, “Tahincioglu yerli müşteriye hitap ettiğiniz için yabancıya pek kalmıyor. Bu bölgede de yabancı talebi çok yoğun olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü yabancı burada daha çok ucuz konut alıyor" dedi.

Otel hizmeti verilecek

Tahincioğlu, “Projelerimizde müşteri memnuniyetini sürdürmek için kurduğumuz ve teslimden sonraki ilk 5 yıl site yönetimini üstlenen Tahincioğlu Yönetim Hizmet şirketi, Nidapark Göcek’te de hizmet verecek. Sosyal tesislerin otel konforunda hizmet vermesi, tüm teknik ve peyzaj konularında uzman ekiplerin görev alması, concierge hizmetleri, site içinde elektrikli araçlarla ulaşım sağlanması, site dışında merkeze shuttle hizmetleri bu kapsamda ev sahiplerini bekleyen ayrıcalıklardan bazıları” diye ekledi.

Yeni projeler İstanbul ve Ege’de

Arsa stoku kısıtlı olduğu Göcek’te Nidapark Göcek projelerine yakın yerde bir proje yapma imkanı pek olmadığını belirten Özcan Tahincioğlu, “Bodrum Gündoğan’da ve Ataşehir’de yeni projeler başlayacağız. Beykoz da gelecek yıl içinde önemli bir projemizi daha satışa çıkarmayı planlıyoruz. Nidapark Küçükyalı'da Mercan adı altında küçük bir etap çıkarıyoruz. Ayrıca İzmir’de Urla ve Çeşmeye bakıyoruz” diye konuştu. Tahincioğlu, yurtdışında batıda ve doğuda baktıkları ülkeler olduğunu da kaydetti.

“Konutta fiyatın artmama ihtimali yok”

Fiyat artışının enflasyon ve maliyetlerden dolayı artmama ihtimali olmadığını kaydeden Özcan Tahincioğlu, “Ancak arz talep dengesi oluşursa belki artışlar enflasyonun altında olabilir” dedi. Artan arsa maliyetlerinin geliştiricileri etkilediğini ifade eden Tahincioğlu, “Yeni projelere bakıyor olsak da arsa fiyatları çok yüksek olunca ne yaparsak yapalım nihai ürün de pahalı oluyor. Buda özel sektör firmalarını kısıtlıyor. Bizde farklı aşamalarda projeler yaparak bunu aşmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Tahincioğlu, sektöre yönelik açıklanan destek paketine de değinerek şunları söyledi: “Çok büyük bir paket olmasa da sektöre can suyu olacak. Bu yıl 1.5 milyonu aşan bir satış rakamı olur diye düşünüyorum.”