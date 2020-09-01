Şahin Sucukları’nın gözü İSO ilk 500’de

01 Eylül 2020

HİLAL SÖNMEZ-KAYSERİ

Pastırma ve sucuk başta olmak üzere salam, sosis, kavurma, füme et, füme dil gibi 100’den fazla çeşitle üretim yapan Şahin Sucukları, 15 bin metrekare kapalı alanda 200 personel ile faaliyet gösteriyor. Yurt genelinde şubeleşme çalışmalarını hızlandıran firma, orta vadede cirosunu 500 milyon TL seviyesine çıkarmak istiyor. Markanın sahibi Fazlıoğlu Et'in Genel Müdürü Ersin Erdoğan, uzun vadede sürdürülebilir ve düzenli bir büyüme anlayışı ile İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500 sanayi kuruluşu listesine girmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, “Önümüzdeki beş yıl içinde satış hacmimizin 800 milyon TL olmasını amaçlıyoruz. Geçen yıl Gürcistan, Azerbaycan ve KKTC gibi ülke pazarlarına ürünlerimizi gönderdik. Bu yılsonuna kadar 300 milyon TL ciro hedefliyoruz" açıklamalarını yaptı. Erdoğan orta vadeli hedefleri arasında halka arz edilmek olduğunu söyledi.

Şahin Sucukları, günlük 50 ton üretim kapasitesine sahip. Yurt genelinde 64 bayisi, Kayseri’de 120 satış noktası ve 6 bölge müdürlüğü bulunan firma, online satış kanalında da yerini almış durumda. Şahin Sucukları'nın hedefi e-ticaret siteleri üzerinden bu yıl günlük 500 bin TL satış rakamına ulaşmak. Firma, Kayseri’de yıl sonuna kadar 50, diğer şehirlerde de 150 yeni satış noktası açmayı planlıyor.