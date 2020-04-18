Saica Pack, üç vardiyaya geçti

18 Nisan 2020

Sakarya ve Eskişehir fabrikalarında 50 kişilik ek istihdam yaratacak olan şirketin üretim tesislerindeki istihdamı 350’ye ulaşacak. Saica Pack’in Türkiye Genel Müdürü Akın Burak Önder, salgının ardından tüketicinin ambalajlı ürüne yöneldiğini söyleyerek, yiyecek-içecek ve temizlik ürünlerine yönelik talebin yüzde 45 artış gösterdiğini diye getirdi.

Saica Grup, 3.3 milyon ton kâğıt üretimi ile oluklu mukavva için geri dönüştürülmüş kâğıt üretiminde önemli global üreticilerden biri. Türkiye pazarına 5 yıl önce giriş yaptı. Şirket, Türkiye’deki iki fabrikasında günde ortalama 500 bin metrekare üretim gerçekleşiyor. Bu süreçte oluklu mukavva, ofset, karton oluklu mukavva; kağıt, gıda, ekmek, ilaç, eczacılık, yaş meyve sebze, kimya, hijyen ve temizlik ürünlerine yönelik talep artıyor. Saica Pack Türkiye’nin tasarım ödülü alan kullan-at konik yiyecek kutuları için de talep nedeniyle kapasite artışı da yapacak.