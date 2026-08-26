Saint-Gobain, Türkiye’de 22 fabrikaya ulaştı

Aradan geçen 27 yılda üretim ya­tırımları, satın almalar ve strate­jik ortaklıklarla büyüyen şirket, bugün 22 aktif üretim tesisi, 14 marka ve 2 bin 200'ün üzerinde çalışanla Türkiye’nin en köklü yapı malzemeleri gruplarından biri haline geldi. Şirket, son 5 yıl­da gerçekleştirdiği 230 milyon euroyu aşan yatırımla büyüme ivmesini korurken, 3 yeni fabri­ka yatırımını da sürdürüyor.

Şirketin ülkedeki yatırım ka­rarlılığına dikkat çeken Sa­int-Gobain Türkiye CEO'su Mu­rat Savcı, "Grubumuz son 5 yılda Türkiye'de 230 milyon euronun üzerinde yatırım gerçekleştir­di. Bu yatırımlarla üretim ka­pasitemizi artırırken, üretim hatlarımızı modernize ettik ve teknolojik altyapımızı güçlen­dirdik. Türkiye’ye yönelik bu ya­tırım kararlılığımız, ülkenin Sa­int-Gobain'in uzun vadeli büyü­me stratejisindeki güçlü rolünü ortaya koyuyor” dedi.

360 yılı aşkın geçmişe sahip Saint-Gobain, bugün dünya ge­nelinde 80 ülkede yaklaşık 1.100 üretim tesisi ve 162 binin üze­rinde çalışanıyla faaliyet göste­riyor. 2025 yılında 46,5 milyar euro satış geliri elde eden grup, 8 Ar-Ge merkezi ve yaklaşık 3 bin 800 araştırmacısıyla inovasyo­na güçlü kaynak ayırıyor.

“Yatırım iştahımız sürüyor”

Saint-Gobain'in Türkiye'deki büyümesinin hız kesmeden de­vam ettiğine değinen Murat Sav­cı, halihazırda üç yeni fabrika yatırımının sürdüğünü ve yeni tesis kurulumları ile satın alma­ların da şirketin gündeminde ol­duğunu söyledi. Yaklaşık 11 bin bayilikten oluşan geniş dağıtım ağının, şirketin ülke genelindeki erişimini güçlendiren bir diğer unsur olduğuna değinen Savcı, grubun Fransa'daki global mer­kezinden Türkiye'ye bakışının pozitif olduğunu vurguladı. Sav­cı, "Fransa'daki global merkezi­mizden ülkemize bakış oldukça pozitif. Yatırım konusunda bir sınırlama yok. Yeni tesis yatırı­mı ve satın almalar hep günde­mimizde yer alıyor. Yatırım işta­hımız hep var" dedi.

Şirketin Türkiye'nin güçlü sa­nayi altyapısını bölgesel ihracat için de değerlendirdiğini belir­ten Savcı, “Bugün itibarıyla ih­racat yapılan ülke sayısı 50'yi aş­mış durumda. Türkiye'de üreti­len farklı markalara ait ürün ve çözümler çevre ülkelere de ulaş­tırılarak hafif ve sürdürülebilir yapı çözümlerinin daha geniş pazarlara erişimine katkı sağlı­yoruz. İhracatımız son yıllarda artış eğilimi gösteriyor" dedi.