Saint-Gobain, Türkiye’de 22 fabrikaya ulaştı
Dünyanın önde gelen yapı malzemeleri üreticileri arasında yer alan Saint-Gobain'in Türkiye'deki hikâyesi 1998 yılında Weber markasının İzmir'deki fabrikasıyla başladı.
Aradan geçen 27 yılda üretim yatırımları, satın almalar ve stratejik ortaklıklarla büyüyen şirket, bugün 22 aktif üretim tesisi, 14 marka ve 2 bin 200'ün üzerinde çalışanla Türkiye’nin en köklü yapı malzemeleri gruplarından biri haline geldi. Şirket, son 5 yılda gerçekleştirdiği 230 milyon euroyu aşan yatırımla büyüme ivmesini korurken, 3 yeni fabrika yatırımını da sürdürüyor.
Şirketin ülkedeki yatırım kararlılığına dikkat çeken Saint-Gobain Türkiye CEO'su Murat Savcı, "Grubumuz son 5 yılda Türkiye'de 230 milyon euronun üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlarla üretim kapasitemizi artırırken, üretim hatlarımızı modernize ettik ve teknolojik altyapımızı güçlendirdik. Türkiye’ye yönelik bu yatırım kararlılığımız, ülkenin Saint-Gobain'in uzun vadeli büyüme stratejisindeki güçlü rolünü ortaya koyuyor” dedi.
360 yılı aşkın geçmişe sahip Saint-Gobain, bugün dünya genelinde 80 ülkede yaklaşık 1.100 üretim tesisi ve 162 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 2025 yılında 46,5 milyar euro satış geliri elde eden grup, 8 Ar-Ge merkezi ve yaklaşık 3 bin 800 araştırmacısıyla inovasyona güçlü kaynak ayırıyor.
“Yatırım iştahımız sürüyor”
Saint-Gobain'in Türkiye'deki büyümesinin hız kesmeden devam ettiğine değinen Murat Savcı, halihazırda üç yeni fabrika yatırımının sürdüğünü ve yeni tesis kurulumları ile satın almaların da şirketin gündeminde olduğunu söyledi. Yaklaşık 11 bin bayilikten oluşan geniş dağıtım ağının, şirketin ülke genelindeki erişimini güçlendiren bir diğer unsur olduğuna değinen Savcı, grubun Fransa'daki global merkezinden Türkiye'ye bakışının pozitif olduğunu vurguladı. Savcı, "Fransa'daki global merkezimizden ülkemize bakış oldukça pozitif. Yatırım konusunda bir sınırlama yok. Yeni tesis yatırımı ve satın almalar hep gündemimizde yer alıyor. Yatırım iştahımız hep var" dedi.
Şirketin Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısını bölgesel ihracat için de değerlendirdiğini belirten Savcı, “Bugün itibarıyla ihracat yapılan ülke sayısı 50'yi aşmış durumda. Türkiye'de üretilen farklı markalara ait ürün ve çözümler çevre ülkelere de ulaştırılarak hafif ve sürdürülebilir yapı çözümlerinin daha geniş pazarlara erişimine katkı sağlıyoruz. İhracatımız son yıllarda artış eğilimi gösteriyor" dedi.