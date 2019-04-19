Sait Koca’ya Vefa Ödülü
ASTOP’un verdiği Vefa Ödülü’nün sahibi bu yıl Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca oldu.
Türkiye piliç eti sektörünün öncü markalarından Beypiliç’in Genel Müdürü Dr. Sait Koca’ya, Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından Vefa Ödülü verildi.
Her yıl nisan ayının ilk haftasında ASTOP tarafından düzenlenen; ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve kültürüne, sivil toplum alanında çalışma yapanlara verilen Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Geleneksel Vefa Ödülleri sahiplerini buldu. Yoğun bir katılımın olduğu törende Vefa Ödülü Dr. Sait Koca adına eşi Ayten Koca’ya verildi.
Koca’ya ödülü Prof. Dr. Rüveyde Akbay ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş tarafından takdim edildi.