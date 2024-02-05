Saka Su'dan “Ayrılmaz Kapak” projesi

DyDo Drinco Türkiye, Saka Su markasıyla çevre dostu ve inovatif bir projeye imza attı. Saka Su şişelerine entegre edilen “Ayrılmaz Kapak” tasarımıyla DyDo Drinco Türkiye, plastik atıkların azaltılmasına ve pratik geri dönüşüm çözümleri sunmaya odaklanıyor.

Klasik pet şişe kapaklarından farklı olarak “Ayrılmaz Kapak”, açıldıktan sonra ve kullanım sırasında şişeye sıkıca bağlı kalıyor. Kapak ve şişe bir bütün halinde olduğunda, kapakların ayrı olarak çevreye atılma riski büyük oranda azalıyor. Böylece hem kullanım kolaylığı sağlanıyor, hem de pet şişe kapaklarının yarattığı çevresel kirliliğin önüne geçiliyor.

Ayrıca, geri dönüşüm sürecinde kapak ve şişe için ayrı işleme ihtiyaç duymadan, tüm ambalaj bir bütün olarak geri dönüştürülebiliyor. Bu da geri dönüşüm verimliliğini artırırken, enerji ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.

Sürdürülebilirlik vizyonunu her geçen gün daha ileriye taşıyan DyDo Drinco Türkiye, yenilikçi teknolojileri yakından takip ederek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sene başlatılan ve boş plastik şişelerin çöp kutusuna atılmadan önce ezilmesi alışkanlığını tüketicilere kazandırmayı amaçlayan “Crush Your Bottle” projesi ile CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik somut bir adım atan Saka Su, 2024 yılında ise geliştirdiği inovatif “Ayrılmaz Kapak” projesi ile plastik kirliliğinin azaltılmasını ve geri dönüşüm süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.