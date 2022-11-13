Şakalak’ın makineleri İtalya’da tam not aldı

İbrahim ÇİÇEKÇİ

Türkiye’nin önde gelen tarım makineleri üreticilerinden Şakalak Tarım Makineleri A.Ş.’nin son teknoloji makineleri, dünyanın en büyük tarım fuarı İtalya EİMA’da büyük ilgi gördü. Agromaster ve Agriönal işbirliği ile ürünlerini fuarda görücüye çıkaran Şakalak, teknolojik donanımlarıyla çiftçileri hayran bıraktı. Fuarda müşterilerini ağırlayan Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, dünyanın en büyük tarım organizasyonlarından birinde yer almaktan dolayı gururlu olduklarını belirtti. Genç, makinelerinin büyük beğeni aldığını dile getirerek, “Şakalak A.Ş. olarak 1975 yılından bu yana ekim makineleri ve toprak işleme makineleri üretimi gerçekleştiriyoruz. Amerika’dan Asya’ya, Afrika’dan Rusya’ya kadar birçok bölgede makinelerimiz ile ekim yapılıyor. Bu bizim için ve ülkemiz için bir gurur. Yenilikçi anlayışımız ile makinelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Fuar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mustafa Genç, “İtalya EİMA dünyanın en büyük tarım organizasyonlarından bir tanesi. Biz de Agromaster ve Agriönal işbirliği ile fuara katıldık. Ekim grubu, yeni sistem makinelerimiz büyük ilgi gördü. Dünyanın 4 bir tarafından gelen çiftçiler markamıza yoğun ilgi gösterdi. Kullananlardan aldığımız geri dönüşler hep pozitif oldu. İnşallah yeni nesil makinelerimiz ile dünyadaki önemli organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz” dedi. AR-GE ve yatırıma önem verdiklerini dile getiren Genç, 2023 yılında yeni nesil özel makineleri çiftçilerle buluşturacaklarını sözlerine ekledi