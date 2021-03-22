Sakarya Teknokent Koleji ve Federal Elektrik işbirliği yaptı

Hasan COŞKUN

SAKARYA - İmzalanan protokol ile Makine ve Tasarım Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojileri bölümlerinde eğitim ve öğretim gören öğrenciler, Federal Elektrik üretim tesislerinde bilimsel araştırma ve projelere katılabilecek, üretim tesislerinden yararlanacak, üretim ortamında beceri eğitimi ve staj yapabilecek. Ayrıca Sakarya Teknokent Koleji’nde Federal Elektrik mühendisleri aktif derslere girerek öğrencilere bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşacak ve bu sayede öğrencilerin teknik tüm detaylara sahip olarak mezun olmaları sağlanacak. Federal Elektrik Sakarya Teknokent Koleji’nin atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojiler ile donatılmasına da destek sağlayacak.



Federal Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nurdoğan, Sakarya Teknokent Koleji ile imzaladıkları protokol ile nitelikli meslek lisesi mezunu öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 150 teknik meslek lisesine ürün, kalıp ve eğitim desteklerinde bulunduklarını bildiren Nurdoğan, “Bugün de Sakarya Teknokent Koleji ile imzaladığımız protokol kapsamında meslek lisesi öğrencilerimize katkı sağlıyoruz. Meslek lisesini bitirip iş hayatına atılan gençlerimiz bu protokol sayesinde iş hayatına bir adım önde başlayacak. İş arayan değil, aranan eleman olacaklar” şeklinde konuştu.



Teknokent Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akbeyaz ise Türkiye genelinde 33 okullarının bulunduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Sakarya özelinde Federal Elektrik ile yapmış olduğumuz işbirliği Türkiye genelinde de bir model teşkil edecek. Buna benzer projelerimiz diğer okullarımızda da devam edecek.”