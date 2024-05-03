Sakhalin Istanbul'dan görkemli açılış! İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı

Sakhalin; Moskova, Soçi ve Bodrum'daki başarılarının ardından, Alexey Kogay ve Baş Marka Şef Vladimir Mukhin'in liderliğindeki Michelin yıldızlı mutfak ekibi ile İstanbul'daki faaliyetlerine başladı.

Büyük açılış, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu'nun ev sahipliğinde iş dünyasından tanınmış kişilerin katıldığı özel bir davetle gerçekleşti. Sakhalin Istanbul’un ortakları Boris Zharkov ve Atilla Kuruçayırlı'nın da katılımları ve ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, Ozan Musluoğlu Trio’nun caz performansı, imza kokteyller ve şefler Mukhin ve Kogay tarafından hazırlanan nefis yemekler konuklarla buluştu.

Davete katılanlar arasında, Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir, gibi tanınmış simalar vardı. Sakhalin’in kurucusu Boris Zharkov ve Zorlu, sanatçılar ve misafirlerle ile uzun uzun sohbet etti. Bu arada Boris Beyin eşi İrina Hanımın güzelliği de tüm davetliler tarafından hayranlıkla izlendi.

Gecede, Şef Vladimir Mukhin ve Şef Alexey Kogay’ın gastronomi şovu çok ilgi çekti. Özel olarak hazırlanan olağanüstü imza yemeklerin ve imza kokteyllerin servis edildiği gecede; Ozan Musluoğlu Trio Grubu, DJ Doğuş Çabakçor perfomanslarıyla harika bir deneyim yaṣattı.

Dünyaca ünlü Rus Sihirbaz Nikolay Strelnikov’un masalarda özel gösterisi ile davete katılanlar büyülendi. Gecenin bir başka ilgi odağı da masa dekorasyonu idi. Sakhalin’in içmimarı Irina Glik tarafından sebzelerden tasarlanan sanat eseri şeklindeki masa dekoru herkesin beğenisini kazandı. Restoranın iç bölümünde yemekten sonra konuklar dışarıda Doğuş Çabakçor’un o geceye özel müzikleriyle sabahın ilk saatlerine kadar eğlendiler.

Sakhalin Adası'ndan İstanbul'a Mutfak Köprüsü

Saлhalin Adası'nın deniz ürünleri mirasını benimseyen menü, Vladimir Mukhin tarafından hazırlandı ve Akdeniz ile Asya lezzetlerinin bir karışımını, en iyi yerel deniz ürünleri seçkisiyle sunuyor. İç mekan, Geometry Design Studio'dan Irina Glik tarafından tasarlanmış modern, artistik bir tarz sergiliyor.

White Rabbit Ailesi Hakkında:

Dünya çapında 30'dan fazla ödüllü restorana sahip olan White Rabbit Ailesi, global olarak tanınmaktadır. Boris Zarkov, GQ Dergisi tarafından iki kez yılın restoratörü olarak adlandırıldı ve Vladimir Mukhin 2021'de dünyanın en iyi 100 şefi arasında 9. sırada yer aldı, White Rabbit Restoranı ise 2019 'Dünyanın En İyi 50 Restoranı' listesinde 13. sırada yer aldı.