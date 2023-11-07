Sakızda Türkiye’yi üretim üssü yapacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Dünyada 150’den fazla ülkede atıştırmalık ürünler alanında faaliyet gösteren ve 34 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan Mondelez International, Türkiye pazarındaki yatırımlarına devam ediyor.

Gebze’de bulunan iki fabrikasıyla Türkiye’de sakız, şeker, kruvasan, çikolata ve bisküvi kategorilerinde üretim yapan şirket, burada sadece Türkiye pazarı için değil diğer ihraç pazarlarına da üretim yapıyor. Kanada ve AB’deki fabrikalarında sakız üretiminden çıkan Mondelez International, hem üretim hem de inovasyon anlamında AR-GE faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırıyor.

“Türkiye Mondelez’in sakız işinde odaklandığı ülkelerden biri” diyen Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, yeni yatırımlar geleceğinin sinyalini verirken şimdilik yatırımın tutarını açıklamadı. Türkiye’de Falım, First, Kent, Olips, Bonibon, Jelibon ve 7Days gibi güçlü markalarıyla faaliyet gösteren şirket, Türkiye pazarına Milka, Toblerone ve Oreo gibi küresel markalarıyla çikolata ve bisküvi kategorilerinde ürün sunuyor. Gebze’de bulunan iki tesisinde bin 600 kişiye istihdam sağlayan çokuluslu firma, buradaki ürünleri 50’nin üzerinde ülkeye de ihraç ediyor.

Mondelez’in dünyada 34 milyar dolarlık ciroya sahip bir atıştırmalık şirketi olduğunu kaydeden İhsan Karagöz, yapılanma içinde Türkiye’nin de ‘hatırı sayılır’ bir noktada olduğunu söyledi. Mondelez International Türkiye’nin 2022 yılını 200 milyon doların üzerinde net satış geliri ile kapattığını belirten Karagöz, “Mondelez için Türkiye önemli ve iyi bir pazar. Türkiye’de sakızı sattığımız kadar şeker de satıyoruz, parasal olarak bir o kadar da çikolata satıyoruz.

Bisküvi ve kruvasan da hızla büyüdüğümüz alanlar. Her yıl yaklaşık 14-15 bin ton bayram şekeri satıyoruz. Bu da 30 bin ton olan toplam pazarın yarısı demek. Sakızda yüzde 50 civarında pazar payı ile lideriz. Bunun içinde Türkiye’nin bir numaralı markası Falım’ın yaklaşık yüzde 27’lik pazar payı var. Her çiğnenen 4 sakızdan 1’i Falım” diye konuştu.

Amerika için 40 bin tonluk üretim

Mondelez grubu içinde Türkiye’nin önemli bir üretim üssü olduğunu ifade eden Karagöz, burada ürettikleri yıllık 40 bin tonluk jelibon benzeri ‘sourpack kids’in tamamını ABD pazarına verdiklerini açıkladı.

Bu ürün için Kanada, Meksika ve Türkiye olmak üzere 3 fabrika dünyada bulunduğunu aktaran Karagöz, Türkiye’nin ihracatında ABD’nin ilk sırada yer aldığını söyledi. Grup olarak 5 yıl içinde Türkiye’ye 115 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirten Karagöz, bu yatırımın tamamının ABD’ye verilen ürün için olduğunu aktardı.

İhracat olarak İngiltere’yi ikinci pazarları olarak açıklayan Karagöz, “Yıllarca katma değeri yüksek ürün ihraç edelim deniyor, şeker ihraç etmenin ne sakıncası var. Katma değer açısından baktığımızda şeker de turizm gibi. İhraç ettiğimiz şekerin neredeyse yüzde 100’ünü Türkiye’den sağlıyoruz” dedi. Birçok Afrika ülkesinde yapılan sakızın hammaddesini yarı mamul olarak Türkiye’den sağladıklarını dile getiren Karagöz, Türkiye’de 75 bin perakende noktasına ulaştıklarını da iletti.

Atıştırmalıklar gelecek 20 yılın sektörü

Dünya genelinde atıştırmalık sektörünün hızla büyüdüğünü anlatan Karagöz, yapılan araştırmalara göre gelecek 20 yıl içinde atıştırmalık pazarının ilk 5 içerisinde yer alacağını kaydetti. Pandemiden sonra Türkiye’de atıştırmalık pazarının değer olarak büyüdüğünü belirten Karagöz, bu yıl pazarın tonaj olarak da yüzde 10-15’lerde büyüdüğünü söyledi. Karagöz, şöyle devam etti: “Daha önce yaşanan yüksek enflasyon dönemlerinde bu kategorilerde düşüş görüyorduk. Bu sene biraz farklı" dedi.

Sakız ağaçları Falım ile yeşerecek

Türkiye’nin sakız markalarından Falım, Tohum Derneği işbirliği ile damla sakızının toplumsal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi için “Falım’la Yeşeren Sakız Ağaçları’ projesini hayata geçirdi. 2023 Ocak ayında başlatılan proje ile bugüne kadar Çeşme’de 500 adet fidan dikildi.

Proje İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katkıları ile yürütülüyor. İhsan Karagöz, “Bugüne kadar yaptığımız çeşitli projeler kapsamında binden fazla sakız ağacını ülkemiz topraklarına kazandırdık. Şimdi yine sürdürülebilir katkı yapmak hedefiyle yola çıktık ve gelecek nesillere daha çok sakız ağacı bırakabilmek için Falım’la Yeşeren Sakız Ağaçları projesini hayata geçirdik" dedi.