ŞAKYIL, Urfa’dan ABD’ye akrep zehri ihraç edecek

Mutlu GÜNEŞ

Türkiye’de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip tek firma olduğu belirtilen ŞAKYIL, ürettiği akrep zehrini ABD’ye satacak. Firmanın hedefi, yılda 10 milyon dolar ihracata ulaşmak. Şanlıurfa Akrep ve Yılan Zehiri İlaç San. Tic.Ltd. Şti (ŞAKYIL), Şanlıurfa’da 5 bin 500 metrekarelik toplam alan içerisinde kurduğu 550 metrekarelik kapalı alanda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan ve dünyadaki tüm akrep ve yılan sokmalarına karşı etkili olan Andractanus Crassicauda akrebini yetiştirip sağımını yapıyor.

Türkiye’de bugüne kadar akrep zehrinin anti panzehir olarak kullanıldığını, kendilerinin bunun yanı sıra ilaç sektörüne kullandırılmak üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren firma sahibi Metin Örenler, bakanlıklardan almış oldukları izinlerle, 50 bin akrebin yetiştirileceği kapasiteye sahip olduklarını dile getirdi. Doğadan toplamalarını bitirdiklerini, önümüzdeki yıl 30 bin adete ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Örenler, 2020 yılında çıkan yönetmeliğe göre, Türkiye’de ilk kurulan firma olduklarını kaydetti.

Görüşmeler sürüyor

Akreplerden çıkarılan zehirleri, üniversite laboratuvarlarında analiz ettiklerini belirten Örenler, ABD’nin en büyük ilaç firmalarından biri ile görüşmelerin sürdüğünü, anlaşma sonrası tüm zehri yurt dışına ihraç edeceklerini belirtti. Küçük yaşlarda akrep toplayıcılığına başladığını belirten Örenler, tesisi önümüzdeki aylarda daha büyük hale getireceklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İzinlerimizi Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Kurulu’ndan aldık. Doğal popülasyona zarar vermemek için fazla akrepleri doğaya salıyoruz. Yeni olmamıza rağmen yılda 1 kilo akrep zehrini üretebilecek kapasitemiz var ve bunu daha da artırmayı hedefliyoruz.” Aylık 30 ila 40 gram civarında sağım yaptıklarını açıklayan Örenler, “Şu an, ABD’nin öne çıkmış bir firması ile yılda 1 kilo için anlaşma yapmış bulunmaktayız. Yılda 1 kilo akrep zehri ihracatı ile 10 milyon dolar ihracat hedefimize ulaşmış olacağız” diye konuştu.