Sales Network, yurt dışına odaklandı

04 Mart 2020

İçinde satış fonksiyonu bulunan tüm sektörlerden şirketlerin yer aldığı Sales Network, satış organizasyonunu genişletmek istiyor. Sales Network Kurucusu Ergün Güler, Sales Network Topluluğu olarak 2022 yılından itibaren Türkiye sınırları dışında farklı ülkelerde de bilinirliklerini artırmak ve İstanbul merkezli bir satış ağı kurmak istediklerini söyledi. Ayrıca 2022 yılında da gerek Avrupa’da gerekse Asya’da Sales Network Community oluşturmayı planladıklarını anlatan Güler, "İstanbul merkezli global bir iş ağını kurmayı planlıyoruz. Dijitalleşen satış dünyasında değişim süreçlerine liderlik etmek ve satış mesleğini markalaştırarak, gençler ve kadınlar arasında öncelikli tercih edilir noktaya getirmek üzere 2016 yılında kurulduk" şeklinde konuştu.

Kadın ve gençleri destekliyor

Satış dünyasında kadınlar ve gençler için yaptıkları projelerle bilindiklerini kaydeden Güler, şunları kaydetti: “WiS (Women in Sales) ve YES (Youth Empowerment in Sales) en önemli iki sosyal projemiz. Bu iki inisiyatifi de Türkiye’nin en önde gelen şirketleri destekliyor. Bunlardan bazıları şöyle; Ajinomoto, Ak Gıda, Barilla, Barry Callebaut, Bayer, Bel Group, Beta Gıda, Cisco, Coca Cola İçecek, Croda, Defacto, Doğadan, D&R, E-bebek, Ecolab, Eczacıbaşı, Egon Zehnder, FLO, Garanti BBVA, General Electric, Gerçek Kozmetik, Haribo, Hero Baby, Hitit, I-AM Istanbul, Jacobs, Johnson & Johnson, Kariyer.net, Kidzania, Lila Group, Limak, Loreal, Maptriks, Nestle, Netaş, N11, Otokoç, Parex, Petrol Ofisi, Pegasus, Pin Grup, Reckitt Benckiser, Ritmus, Sasu, Securitas, Shell, TAV Havalimanları, Turkuvaz Medya Grubu, Türk Tuborg, Umur Basım, Under Armour, Unilever, Vitra Eczacıbaşı Yapı Ürünleri.”

Bünyelerinde satıştan/ticaretten sorumlu genel müdür, genel müdür yardımcıları (C level), satış direktörleri ve satış dünyası için ürün yada hizmet sunan kurumların üst düzey yöneticilerinin bulunduklarını kaydeden Güler, “Sales Network’ün etkinlik tarafında ise CSO Club, Sales Network Summit, Best of Sales Awards var” dedi.