Salesforce 2026 gelir tahminini yükseltti

Kurumsal yazılım devi Salesforce, 2026 mali yılına ilişkin gelir ve düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini yükselttiğini açıkladı. Şirketin bu kararı, bulut harcamalarındaki artış ve Agentforce adlı yapay zeka ajan platformunun giderek daha fazla benimsenmesinden kaynaklanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, daha önce 40,5 – 40,9 milyar dolar aralığında öngörülen 2026 mali yılı gelir beklentisi, 41 – 41,3 milyar dolar aralığına çıkarıldı. Ayrıca, düzeltilmiş hisse başına kazanç tahmini de 11,27 – 11,33 dolar seviyesine yükseltildi. Bu rakam, önceki 11,09 – 11,17 dolar tahmininin üzerinde.

Salesforce’un ilk çeyrek geliri 9,83 milyar dolar ile piyasa beklentisi olan 9,75 milyar doların üzerine çıktı.

Yapay zeka alanında büyümeye odaklanan şirket, özellikle Agentforce platformunu gelir kaynağına dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Şirketin Veri Bulutu ve Yapay Zeka çözümleri, yıllık yinelenen gelirde 1 milyar doları aşmış durumda.

Third Bridge analisti Charlie Miner, Agentforce’un kısa vadede yatırımcı beklentilerini karşılamasa da, uzmanların bu platformun 2026 sonuna kadar Salesforce’un en büyük gelir kaynağı olmasını beklediklerini vurguladı.

Salesforce, veri yönetimi yetkinliğini artırmak amacıyla, Salı günü Informatica’yı yaklaşık 8 milyar dolara satın aldığını da duyurdu. Bu hamle, şirketin yapay zeka odaklı büyüme stratejisini güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.