Salesforce, yapay zekâ ile 4.000 çalışanını işten çıkardı

Salesforce CEO’su Marc Benioff, müşteri destek departmanında 4.000 kişinin işine son verildiğini duyurdu.

The Logan Bartlett Show podcast’ine konuşan Benioff, destek ekibinin 9.000 kişiden 5.000 kişiye düşürüldüğünü söyledi.

Şirketin ‘Agentforce’ adını verdiği yapay zekâ destekli müşteri hizmetleri botlarının, vaka sayısını ciddi şekilde azalttığını ve bu nedenle yeni işe alımlara gerek kalmadığını vurguladı.

İş gücünün yüzde 50’si yapay zekâya devredildi

Benioff’un açıklamaları, Salesforce’un kısa süre önce yapay zekânın iş gücünün yüzde 50’sini yerine getirebildiğini duyurmasının ardından geldi.

Şirketin müşteri desteğinde önemli ölçüde yapay zekâya yönelmesi, teknoloji sektöründe iş yapış şekillerini kökten değiştiriyor.

Uzmanlardan farklı yorumlar

İnsan kaynakları danışmanı Laurie Ruettimann, yapay zekânın yalnızca Salesforce’ta değil birçok sektörde işleri dönüştürdüğünü belirterek, çalışanların yeni beceriler edinmesi gerektiğini söyledi.

Ancak analist Ed Zitron, teknoloji şirketlerinin pandemide yaptıkları “aşırı işe alımları” gizlemek için yapay zekâyı bir bahane olarak kullandığını ve yatırımcıları etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar sürüyor

Salesforce’un aldığı bu karar, yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlara göre, benzer gelişmelerin önümüzdeki dönemde farklı teknoloji şirketlerinde de yaşanması muhtemel.