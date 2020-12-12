Salgın, gençleri ve beyaz yakalıları da arsa yatırımcısı yaptı

20 yıldır Trakya’dan yatırımcılara imarlı, ifrazlı arsalar sunan Yeşil Vadi Arsa Ofisi’nin Genel Müdürü Emin Ertuğrul, yıllardır arsanın sadece yatırım değil aynı zamanda bir ihtiyaç olduğunu savunduklarını, koronavirüs salgınının bunu kanıtladığını belirtti.

Araştırma şirketi Ipsos’un anketine göre vatandaşların yüzde 61'inin salgının kolay sona ermeyeceği ve birçok önlemin kalıcı olacağını düşündüğüne dikkat çeken Emin Ertuğrul, “Salgınla ilgili endişelerin sürmesi, küçük bir toprak ya da bahçeli ev sahibi olma arzusunu güçlendiriyor” dedi.

Alternatif yatırım araçları içinde arsanın öne çıktığını belirten Ertuğrul, Yeşil Vadi Arsa Ofisi’nin Trakya’daki ifrazı yapılmış projelerinin ortalama fiyatının son 5 yılda yüzde 81 artış gösterdiğini vurguladı. Göç nedeniyle Trakya’nın hızlı bir değişimden geçtiğini ifade eden Ertuğrul, bunun sonucunda arsa yatırımının getiri süresinin eskiye oranla çok kısaldığını belirtti.

"Getiri oranları hızla artıyor"

Arsanın evladiyelik bir yatırım olduğu algısının yıkıldığını vurgulayan Emin Ertuğrul, “Arsadan kazanç sağlamak için artık eskisi gibi 20 + yıl beklenmiyor. Göç, yerleşim yerlerinin çok hızlı gelişmesine neden oluyor; projeler çok daha hızlı hayata geçiyor. Bunların etkisiyle getiri oranları çok daha hızlı artıyor. Bu yüzden gençler aslında geçmişteki nesile göre şu an 3-0 önde” diye konuştu.

Beyaz yakalılar ve çalışan gençlerin yumurtaların aynı sepete konmaması gerektiğini gördüğünü de belirten Ertuğrul, “Arsa yüksek getirisiyle geleneksel yatırım araçlarına güçlü bir alternatif. Kalifiye hizmet ve iyi tasarlanmış projeler sunuldukça bu trendin artarak devam edeceğinden şüphem yok” dedi.





ARSA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Emin Ertuğrul, yatırımcıların arsa alırken öncelikle yatırım amaçlı mı yaşam alanı oluşturma amaçlı mı hareket ettiklerine karar vermelerini öneriyor. İki yatırım biçiminin kriterlerinin farklı olduğuna dikkat çekerek, yatırım amaçlı arsa alanların görsel güzellikten ziyade bölgenin gelişime açık olup olmadığını incelemeleri gerektiğini ifade ediyor.

"Bölgede sanayi, üniversite, kamu yatırımları var mı?" gibi sorulara yanıt alınmasını tavsiye eden Ertuğrul sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yatırım amaçlı alınacak arsa mutlaka imarlı, ifrazlı ve müstakil tapulu olmalı. Yaşam alanı amaçlı alınacak arsanın yerleşim içerisinde veya bitişiğinde olmasına dikkat edilmeli.”





