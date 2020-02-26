Salgın Meksika’da fabrika kurduracak

26 Şubat 2020

Yasemin SALİH

Gaz armatürleri konusunda dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan Türaş, yurtdışında üretim atağına geçti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, ikinci kuşakla birlikte başlayan yurtdışı yatırımlarının sonuç verdiğini, özellikle de koronavirüs salgını sonrasında talebe yetişemediklerini söyledi.

Bir süre önce Amerika'nın Rhode Island bölgesinde bir şirket kurduklarını anlatan Turhan, “O bölgedeki müşteriler bize yüzde 10 kota veriyorlardı, geçen hafta arayıp bunu yüzde 70-80’lere çıkardıklarını söylediler. Buradaki üretimin yeterli olmayacağını gördük. Meksika başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde yeni bir tesis kurmak için yer aramaya başladık. Hedefimiz 2020 sonunda fabrikada üretime geçmek” diye konuştu.

‘Para peşin’ ihracat yapılıyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte dünyanın tedarikçi adresinin de değiştiğini belirten Gökhan Turhan, Türaş olarak 45 ülkeye gerçekleşen ihracatı daha da artıracaklarının altını çizdi. Halen Selimpaşa’daki fabrikada üretimin yüzde 35’ini ihraç ettiklerini ifade eden Turhan, “Hedefimiz bunu sene sonunda yüzde 45’e, birkaç yıl içindede yüzde 60’lara çıkarmak. Şu anda sektörde şirketler taleplere yetişemiyor. İhracatta vadeler düştü. Artık şirketler ‘para peşin’ ihracat yapıyor” diye konuştu.

Turhan, Meksika’nın ardından 2021 yılında da Mısır’da bir fabrika kurmak üzere çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

150’nin üzerinde patenti var

Dünya armatür pazarının 109 milyar dolarlık hacmi olduğunu, bunun 1.5 milyar dolarının gaz armatürlerinden oluştuğunu söyleyen Türaş Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, kendilerinin de bu alandaki 2-3 oyuncu arasında yer aldıklarını ifade etti. Turhan, “Avrupa gaz armatürleri pazarı 250 milyon doları buluyor. 340 çalışanımız ve Ar-Ge yatırımlarımızla çok niş bir alanda hizmet veriyoruz. Türkiye’nin 287’inci Ar- Ge merkeziyiz. 150’nin üzerinde patentimiz, yıllık 20 patent başvurumuz var” dedi.

Armatür üreticileri dernek çatısı altında buluştu



Gökhan Turhan, bir yıl önce kurulan Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği’nin de başkanlığını yürütüyor. Sektör olarak 1.5 milyar dolarlık katma değer yarattıklarını belirten Turhan, “Toplamda 2.5 milyar dolarlık iş hacmi olan bir sektör. Bunun 1 milyar doları ithal ürünlerden oluşuyor. Geri kalanı yerli üretim. İhracat ise 600 milyon doları buluyor” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 500 şirketin faaliyet gösterdiği sektörde istihdam 2010’da 7 bin kişiyken, 2018’de 10 binleri aşmış. Son üç yılda yüzde 70 büyüme sağlayan sektörde ihracatın ağırlığının arttığına dikkat çeken Turhan, yenilikçi fırsatları yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Kuzey Avrupa’da yenilenebilir kaynaklarda depolanan enerjiden hidrojeni ayrıştırıp elde edilen gazı sisteme aktaran teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Biz de sektör olarak burada oluşacak fırsatları yakından takip ediyoruz. Hollanda’da bu çalışmaları yürüten Kiva şirketiyle protokol yaptık. Bilgi paylaşımı ve indirimleri içeriyor.”