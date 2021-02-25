"Salgın nedeniyle kimyevi gübre fiyatlarında artış yüzde 60'ı geçti"

Son 5 yıllık ortalamaya bakıldığında Türkiye'de yılda 6 milyon ton civarında gübre tüketimi gerçekleştiğini belirten GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, sektörle ilgili temel yeraltı kaynaklarının Türkiye'de bulunmadığı için büyük oranda ithalatla karşılanı söyledi.

"Türkiye olarak dünyadaki gübre tüketiminde sadece yüzde 1,5 paya sahip olduğumuz ve bu gübrelerin ham madde ihtiyacının da yaklaşık yüzde 90'ını yurt dışından karşıladığımız göz önüne alındığında, sektörün uluslararası piyasalardaki arz ve fiyatlara göre şekillendiği görülür" diyen Yumaklı, yurt dışından döviz ile ithal edilen bu ürünlerin iç piyasada TL olarak üreticiye ulaştırnın da hammadde fiyatlarındaki dalgalanmanın yanı sıra döviz kurlarıyla ilgili finansal riskler getirebildiğini ifade etti.

GÜBRETAŞ'ın tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için her zaman ürün bulunurluğunu sağlamaya öncelik verdiğine dikkat çeken Yumaklı, tarım girdi maliyetlerinde yüzde 15-20 civarında paya sahip olan gübrenin tarımsal verimlilik artışına ortalama yüzde 50 katkı sağladığını anlattı.

Pazar payında lider olduklarını belirten Yumaklı, "GÜBRETAŞ, tarımsal üretimdeki gübre ihtiyacının yüzde 30'dan fazlasını tek başına karşılamakta. Bu başarı, çiftçiye sağladığımız kaliteli ürün ve hizmetlerin yanında en öncelikli prensibimizin kesintisiz gübre tedarikini sürdürmek olmasının bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Navlun-nakliye maliyetleri yüzde 50'yi aştı

Gübre fiyatlarının sadece yurt içindeki döviz kuru hareketlerine göre belirlenmediğini söyleyen İbrahim Yumaklı, uluslararası piyasalardaki gübre ham madde fiyatlarının, global arz-talep değişikliklerinin ve son bir yılda yaşanan küresel salgının da fiyatı etkilediğini bildirdi.

Salgın nedeniyle uluslararası piyasalarda kimyevi gübre fiyatlarındaki ortalama artışın yüzde 60'ı, navlun-nakliye maliyetlerinin ise yüzde 50'yi aştığını vurgulayan Yumaklı, şu açıklamalarda bulundu: "Bununla birlikte gübre ham maddesi üreten bazı ülkelerin kendi iç pazarlarını öncelemeleri ve ihracata kısıtlamalar getirmeleri nedeniyle dünya genelinde gübre tedarikinde sorunlar yaşanmaktadır. Buna rağmen şirket olarak sektör liderliğinin getirdiği sorumlulukla üretim planlamamız ve aylar öncesinde yaptığımız tedarik planlarında alternatif çözüm yöntemlerini de kullanarak çiftçilerimize gübre tedariki sağlama sözümüzü yerine getirmekteyiz. Tedarik sıkıntısı olan bazı klasik ürünlerin yerine ikame ürün olarak Ar-Ge tecrübemizle geliştirilen özel ürünleri sunarak da çiftçinin işini kolaylaştırdık."

"120'den fazla gübre çeşidini üreticilerle buluşturuyoruz"

Şirketin ana hissedarının Tarım Kredi Kooperatifleri olduğunu kaydeden İbrahim Yumaklı, "GÜBRETAŞ'ın yüzde 75 hissesi Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait olup, kalan yüzde 25'i ise Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Bu yönüyle kendimizi yüzde 100 halkın şirketi olarak görüyor ve bunun sorumluluğunu yerine getirmek için daha büyük bir eforla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin 2001'den beri devam eden başbayilik sözleşmesiyle Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kimyevi gübrede tek tedarikçisi olduğunu aktaran Yumaklı, bu stratejik iş birliği çerçevesinde sektörde ürün bulunurluğunu garanti altına almak, yılın tamamı için tedarik yönetimini sürdürmek ve çiftçiler lehine fiyat rekabetiyle sektörde dengeleme açısından tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkılar sağladıklarını anlattı.

Tedarik iş birliği sayesinde çiftçinin yüksek miktardaki kimyevi gübre ihtiyacının zamanında karşılandığını belirten Yumaklı, "Ürünlerimizi tarım yapılan her noktaya dağıtıyoruz. Kendi ürettiğimiz ve yüksek verim artışı sağlayan özel ürünlerin de aralarında bulunduğu 120'den fazla gübre çeşidiyle 1.850'si Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere 2 bin 750 satış noktasında üreticilere hizmet sunuyoruz." bilgilerini verdi.

"İlkbahar gübre tedarik çalışmalarına sonbaharda başladık"

İbrahim Yumaklı, kimyevi gübrelerde tedarik süreçlerinden bahsederek, en kaliteli ürünü en uygun fiyata yurt içi ya da yurt dışından temin edip üreterek çiftçilere ulaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması adına üretim ve tedarik planlamalarını aylar öncesinden yapıp gübre siparişlerini sezonunda teslim etmek zorunda olduklarını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki ilkbahar döneminde tarımda kullanılacak gübrelerin tedarik planlamasını, Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gelen talep ve sevk projeksiyonu doğrultusunda 2020 sonbaharında başlattık. GÜBRETAŞ, Tarım Kredi siparişlerinin yanı sıra pazar payıyla orantılı olarak bayiler ve diğer müşterilerden gelecek tahmini gübre taleplerine göre tedarik, üretim ve lojistik planlamalarını sezon başlamadan aylar öncesinde yapmaktadır."

Yumaklı, gübre fiyatlarını belirleyen unsurlara ilişkin, "Ürünler ve hammaddeler birkaç ay öncesinden tedarik edilirken sadece o günün fiyat hareketleri değil, dönemsel ekonomik gelişmeler, tarım ve gübre sektöründe ilgili sezona yönelik öngörüler, ürünlerin fiyat ortalaması, stoklama maliyetleri, finansman giderleri gibi birçok konu değerlendirilerek satın alma kararı verilmektedir." açıklamasında bulundu. Çiftçilere en uygun fiyatlarla gübre sağlayabilmek için alternatif tedarik yöntemleri de kullandıklarını kaydeden Yumaklı, şartlar uygun olduğunda fırsat alımları yaptıklarını bildirdi.